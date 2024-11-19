"Organize Suç Örgütlerine Büyük Darbe"

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı. Yerlikaya, "9 ilde jandarma tarafından 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'KUYU-40' operasyonlarında 130 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 99’u tutuklandı, 31’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine asla tahammülümüz yok. Organize suç örgütleriyle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

"Suçlamalar ve Ele Geçirilen Malzemeler"

Operasyon, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın desteğiyle İstanbul, Konya, Kahramanmaraş, Bursa, Yalova, Mersin, Ankara, Gaziantep ve Ordu illerinde gerçekleştirildi. Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında şunlar yer aldı:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs,

Cinsel istismar, insan ticareti,

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma,

Uyuşturucu madde imal ve ticareti,

Resmi belgede sahtecilik,

Silah ve mühimmat kaçakçılığı,

Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık,

Tefecilik ve tehdit.

Operasyonda ele geçirilenler arasında:

40 ruhsatsız tabanca,

23 ruhsatsız av tüfeği,

1 makineli tabanca,

Çok sayıda çek ve senet,

Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 100 milyon TL değerindeki; 7 daire, 18 arsa ve 10 otomobil bulunuyor.

Bakan Yerlikaya: "Jandarmamız ve Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı Tebrik Ediyorum"

Operasyonu gerçekleştiren ekiplere teşekkür eden Bakan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

KUYU-40 operasyonu, organize suçlarla mücadelede atılan önemli bir adım olarak kaydedildi.

Kaynak : PHA