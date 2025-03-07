Bakan Memişoğlu, Diyarbakır temasları kapsamında yaptığı açıklamada, "Mimar Ece Hanım'ı gece 03.00’te kaybettik. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum. Çok acı bir olay, eşine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Belgrad Ormanı'nda Kayboldu, Dört Gün Sonra Bulundu

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na gittikten sonra kaybolan Ece Gürel, dört gün süren arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bilinci kapalı halde bulunmuştu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gürel, yoğun bakımda tedavi altına alınmış ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak 7 Mart’ta yaşamını yitirmişti.

Gürel’in ölüm nedeni olarak uzun süre soğuğa maruz kalmaya bağlı gelişen ağır hipotermi gösterildi.

Diyarbakır’a İkinci Şehir Hastanesi Geliyor

Bakan Memişoğlu, Diyarbakır ziyaretinde ayrıca sağlık yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Diyarbakır’ın sağlık altyapısının güçlendirilmesi için ikinci bir şehir hastanesinin yapımına başlandığını duyurdu.

"Diyarbakır, üniversitesi ve Gazi Yaşargil Hastanesi ile önemli bir sağlık merkezi konumunda. Yeni hastanelerle hem fiziksel altyapıyı güçlendireceğiz hem de çevre ülkelere sağlık hizmeti verebilecek kapasiteye ulaşacağız" dedi.

2002 yılından bu yana 67 sağlık yatırımının hayata geçirildiğini belirten Memişoğlu, Hani ve Dicle ilçelerinde de yeni hastanelerin 2025 yılı içinde hizmete alınacağını söyledi.

Bakan Memişoğlu, aile sağlığı merkezlerinin güçlendirilmesine de öncelik verileceğini belirterek, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması için aile hekimliklerinin ilk kapı olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA