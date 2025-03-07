Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerinin artırılması konusunda çalışmalar yürütüldüğünü açıklamıştı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, enflasyon oranına bağlı olarak ikramiye tutarının 3.500 TL ile 4.500 TL arasında belirlenmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce, 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kimler Bayram İkramiyesi Alacak?

Bu ödemeler yalnızca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini değil, aynı zamanda şu kesimleri de kapsıyor:

Dul ve yetim aylığı alanlar

Şehit yakınları

Gaziler

Şampiyon sporcular

Resmi Açıklamalar Bekleniyor

Kesin ödeme tarihleri ve olası zam oranı önümüzdeki günlerde açıklanacak. Emeklilerin, güncel gelişmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan veya SGK’nın resmi duyurularından takip etmeleri önem arz ediyor.

Kaynak : PHA