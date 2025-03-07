TÜSİAD Genel Kurulu'ndaki Konuşma Sonrası Soruşturma Başlatıldı

Soruşturma, 13 Şubat’ta TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma üzerine başlatıldı. Aras, konuşmasında son dönemde artan gözaltı ve tutuklamalar ile kayyum atamaları hakkında eleştirilerde bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz."

Bu açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ömer Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Açıklamaları Sonrası TÜSİAD Başkanı da Soruşturmaya Dahil Edildi

19 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TÜSİAD’a yönelik sert eleştirilerde bulunarak "Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız" demesinin ardından, soruşturmaya TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da dahil edildi.

Bu gelişme sonrası, Turan hakkında da benzer suçlamalar yöneltilerek ifadeye çağrıldı.

Polis Eşliğinde Mahkemeye Sevk Edildiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aras ve Turan’ın sözlerinin "kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli ifadeler" olduğunu öne sürdü. İş insanları, adliyeye polis eşliğinde getirildi ve hakimliğe çıkarıldı.

İki isim de yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıktan Açıklama: 1 Yıl 3 Aydan 5 Yıl 3 Aya Kadar Hapis Cezası İsteniyor

Bugün, savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin tamamlandığı ve kamu davası açıldığı duyuruldu.

Aras ve Turan, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yargılanacak.

1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

TCK’nın 53. maddesi kapsamında, siyasi yasak ve belirli haklardan yoksun bırakılmaları da istendi.

Yetkililer, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasına ilişkin soruşturmanın ise tefrik edilerek (ayrılarak) devam ettiğini açıkladı.

TÜSİAD’dan İlk Tepki: "İfade Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirilmeli"

TÜSİAD yetkilileri, konuyla ilgili açıklamalarında iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının demokratik çerçevede görüşlerini dile getirme hakkının korunması gerektiğini belirtti.

TÜSİAD içinden yapılan değerlendirmelerde, yargı sürecinin ifade özgürlüğü kapsamında ele alınması gerektiği ve iş dünyasının ülke yönetimiyle ilgili eleştirilerinin kriminalize edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Davanın ilerleyen süreçte nasıl şekilleneceği ve yargının nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA