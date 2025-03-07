Dışişleri Bakanlığı, Lazkiye ve çevresinde artan gerilimin, bölgesel huzuru tehdit eden bir unsur haline gelmemesi gerektiğini vurgulayarak, Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısında olunduğunu ifade etti.

"Bölgede Güvenlik ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor"

Keçeli, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin Suriye’de güvenlik ve istikrarın sağlanması yönünde yoğun çaba harcadığını belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulmaktadır. Böylesi kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilim ve güvenlik güçlerinin hedef alınmış olması, Suriye’yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek niteliktedir."

Türkiye’nin, Suriye’de istikrarın sağlanması ve halkın huzur içinde yaşaması için gerekli adımları desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Keçeli, bölgede yaşanan çatışmaların daha geniş bir krize dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

"Suriye Halkının Yanındayız"

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Suriyelilerin barış içinde yaşama hakkını savunmaya devam edeceğini ve bölgedeki provokasyonlara karşı duracağını vurguladı. Keçeli açıklamasında,

"Bu tür kışkırtmaların, Suriye’nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir. Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilirken, Türkiye’nin bölgesel istikrar ve güvenliği sağlama yönündeki diplomatik ve siyasi çabalarını sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak : PHA