Özel, Adnan Beker’in CHP’ye katılmasına tepki gösteren partililere yönelik şu ifadeleri kullandı:

"‘CHP’ye geleceğim’ diyene ‘git’ diyecek bir durumumuz bu parlamento denkleminde yok. Çünkü Adnan Beker’in gelmesine bozulan arkadaşlar, 14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerine kimler girdi, o zaman hiçbir şey demiyorlar. O gün listede 39 milletvekili verilirken kalemi elinde tutan arkadaş, Adnan Beker’in gelmesine laf ediyor."

Özel, Beker’in bağımsız milletvekili olarak AK Parti’den gelen teklifleri geri çevirdiğini ve muhalefet bloğunda kalmayı tercih ettiğini belirterek, CHP'nin iktidar yürüyüşünde genişlemeye ve kadrosunu güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

"128 Milyar Dolar Rezervimiz Gitti, Yerine Konacak Diye Memleketin Anası Ağlıyor"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri, Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarını ve enflasyon yönetimini eleştirdi. Türkiye'nin enflasyonu düşürmekte başarısız olduğunu ve hükümetin yanlış politikalar nedeniyle halkın zor durumda kaldığını vurguladı.

"Enflasyon oranında zam vermek yeterli değildir. Çünkü enflasyon gerçek hesaplanmadığı için insanların maaşından para çalınıyor. 128 milyar dolar rezervimiz gitti, yerine konacak diye bütün memleketin anası ağlıyor şimdi."

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına güvenmediklerini söyleyen Özel, "TÜİK, yıllık enflasyonu yüzde 40 gösterirken ENAG yüzde 80 diyor. Gerçek enflasyonu halk pazarda, markette görüyor" dedi.

"AK Parti Yönetimi Halktan Koptu, Erken Seçim İçin Çalışıyoruz"

CHP'nin erken seçim stratejisi hakkında konuşan Özel, partinin Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinin demokratik bir yöntemle yapılacağını belirtti.

"AK Parti artık iktidar partisi olmanın ötesine geçti, halktan tamamen koptu. CHP olarak bir erken seçim süreci başlattık. ‘Erken seçimin adayı erken belirlenir’ diyerek sandık başına gideceğiz. 23 Mart’ta CHP üyeleriyle birlikte adayımızı belirleyeceğiz ve güçlü bir kampanya yürüteceğiz."

Özel, kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmadığını, ancak "en doğru adayı belirlemenin güvencesi" olduğunu ifade etti.

"Ben aday değilim. Aday belirleme sürecinde bir partinin genel başkanı kendi adaylığını düşünüyorsa zaten ilan eder. Artık kimse 'Ben karar verdim, böyle olacak' diyemeyecek. CHP olarak demokrasiyi içselleştiren bir süreçle adayımızı belirleyeceğiz ve bu yöntem diğer partilere de örnek olacak."

"Maaş Artınca Kimse Tasarruf Etmez" Açıklamasına Tepki: "Allah Akıl, Fikir Versin"

Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın "Maaşlara zam yapıldığında kimse tasarruf etmez" açıklamasına sert tepki gösterdi.

"Allah akıl, fikir ve birazcık vicdan versin. Tok açın halinden anlamaz, bu o. Kendisi istediğini alabiliyor, harcayabiliyor, yiyor, içiyor ve tasarruf edebiliyor ya sanıyor ki asgari ücretli de o durumda. İstanbul’da 22 bin lira asgari ücret veriyorsun, 'Bir de kira öde' diyorsun. Kümeste otursa 12 bin lira, kalan 10 bin liraya da çocukları doyuracak, giydirecek, okutacak. Akıl alır gibi bir mesele değil. ‘Ben fazla maaş verirsem yatırım yapmaz’ diyor. Ne yatırımı, adam çocuklarını aç yatırıyor."

"Demokrasi Sorunlarını Çözecek Bir Komisyon Kurulmalı"

Kürt meselesi ve demokratikleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, Türkiye'nin şeffaf bir şekilde demokratikleşme sürecine girmesi gerektiğini belirtti.

"Meclis zemininde tam yetkili bir komisyon kurulmalı, Kürt sorununu çözecek ve Türkiye’nin demokrasi sorunlarını ortadan kaldıracak adımlar atılmalıdır. Bu süreçte mağdur ailelerin rızası alınmalı, her kesimin görüşü değerlendirilmeli."

Öcalan ile yürütülen görüşmelere de değinen Özel, "Hepimiz biliyoruz ki Öcalan’la devlet sürekli temas halinde. Bundan da her şeyi bilen Erdoğan’ın haberi var. Görüşmelerin şeffaf olması gerekiyor." dedi.

"Türkiye’nin çok büyük bir demokratikleşme adımı atarak bütün sorunları çözmesi gerekiyor. Bu süreç şeffaf yönetilmeli ve samimi bir çaba gösterilmeli."

"Ticaret Bakanlığı'nın Vedat Milor’a Açtığı Soruşturma Absürt"

Ticaret Bakanlığı’nın 'Kent Lokantası' paylaşımı nedeniyle gastronomi yazarı Vedat Milor hakkında soruşturma başlatmasına da tepki gösteren Özel, hükümetin ekonomik gerçekleri inkâr ettiğini söyledi.

"Kent Lokantaları övüldü diye soruşturma mı açılır? Allah akıl fikir versin. İnsanların uygun fiyata yemek yiyebildiği tek yerler burası. Sen emekliye karnını doyuracak imkânı yaratmıyorsun, sonra biri Kent Lokantası’nı övdü diye soruşturma açıyorsun. Bunun mantıklı bir açıklaması olamaz."

"Seçim Bugün Olsa Cesaretimiz Var"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, CHP’nin seçim hazırlıklarını hızlandırdığını belirterek şunları söyledi:

"Seçim bugün de olsa cesaretimiz var, o gün de olsa cesaretimiz var. Bugün karşımıza çıkamayanlar, 2,5 yıl vadeli efelik taslamasınlar. Erken seçim yapılacaksa gelsinler, bugün seçim yapalım. Erdoğan aday olacaksa açıklasın, biz de yol haritamızı belirleyelim. Adayımızı belirleyip sandığı halkın önüne getireceğiz."

Özel, CHP’nin iktidar hedefinden sapmadan yoluna devam edeceğini ve halkın desteğiyle güçlü bir değişim sürecini yöneteceklerini ifade etti.

Kaynak : PHA