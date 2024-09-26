Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılında, Japonya Hükümeti tarafından “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı” ile onurlandırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’ya, Japon kültürünün Türkiye’de tanıtılması ve Japonya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Japonya Hükümeti tarafından “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı” verildi.

Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilen törende, Güler Sabancı’ya nişanı, Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi KATSUMATA Takahiko takdim etti.

Güler Sabancı, törende yaptığı konuşmada, “Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutladığımız bu anlamlı yılda, Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı’na layık görülmek benim için büyük onurdur. Ailem ve Sabancı Topluluğu için de iki ülkeyi birbirine yakınlaştıran her adım daima çok büyük önem taşımıştır. Japonya ve Japon şirketleri ile geliştirdiğimiz ilişkinin temeli bundan neredeyse 50 yıl öncesine, rahmetli amcalarım Sakıp Sabancı ve Özdemir Sabancı’ya uzanıyor. Başta Sakıp Sabancı ve Özdemir Sabancı olmak üzere tüm Sabancı kardeşler Japon kültürüne, çalışma anlayışına ve disiplinine hayrandı” dedi.

Japon kültürünün kendisi için her zaman büyük bir ilham kaynağı olduğunu ifade eden Güler Sabancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben de böyle bir iklimde, 45 yılı aşkın bir süredir çalışıyorum. İş hayatımda başta Bridgestone olmak üzere birçok Japon şirketiyle çalışma imkânım oldu. Onlardan öğrendiğim; birbirine saygı, birbirini iyi dinleme, takım çalışmasına verilen önem, başarı için kolektif karar almanın gücü ve ‘Kaizen’ yani sürekli iyileştirme felsefesi bu uzun çalışma hayatımın önemli kazanımları ve prensipleri olmuştur. Japonya ile uzun yıllara dayanan, güçlü bağlarımızın bir sembolü olarak bu nişanı kabul ediyorum” dedi.

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi KATSUMATA Takahiko, “Japonya ile Japon kültürüne duyduğu derin sevgi ve iki ülke arasındaki etkileşimlerin gelişmesine karşı güçlü bağlılığıyla, iki ülkenin dostluk ilişkilerinin ilerlemesine büyük katkı sağlayan Güler Sabancı’nın nişan ile taltif edilmesine, bizler de birer aile üyesi gibi sevindik. Ayrıca, 100. yıl dönümüne ulaşan Japonya-Türkiye ilişkilerinin, Sayın Güler Sabancı başta olmak üzere Türkiye ve Japonya’nın dostları ve destekçileriyle birlikte bundan sonra daha da gelişerek devam edeceğine inanıyorum. Sabancı Üniversitesi’nin bahar aylarında çiçeklerle dolan kampüsünde sıra sıra dizili Japon kiraz çiçeği yani sakura ağaçları meşhurdur fakat bugün Sayın Güler Sabancı ve Japonya’nın ilişkisinde yine büyük bir çiçek açtığını söyleyelim. Sayın Güler Sabancı’ya ve kendisinin çalışmalarını uzun yıllar boyunca destekleyen aile fertlerine, bu nişan için içten tebriklerimi yineliyorum” dedi.