“Doğrudan Taviz Vermeden Çalışan Gazetecilere Minnettarız”

Asnuk, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dezenformasyonun, baskının ve yandaşlığın zirve yaptığı bir dönemde; doğrudan, ilkelerinden ve tarafsız duruşlarından taviz vermeden mesleklerini icra etmeye çalışan tüm medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Basına Yönelik Baskılara Tepki

Yerel ve ulusal medya üzerindeki baskıların gazetecilerin mesleklerini zor koşullarda icra etmesine yol açtığını belirten Asnuk, halkın haber alma hakkını savunduklarını ifade etti.

"Bizler bugüne kadar halkın haber alma hakkının önüne geçen, gazetecilerimize karşı engel koyan her türlü hükümranlığın karşısında olduk. Bundan sonra da aynı anlayışla devam ederek yaşanan sorunları dile getirecek ve çözüm üreteceğiz."

Gazze’deki Gazetecilere Destek

Asnuk, özellikle Gazze’de yaşanan insan hakları ihlallerini dile getiren gazetecilere teşekkür ederek, şu temennide bulundu:

"Bütün zorluklara rağmen görevlerini yerine getiren, başta Gazze'deki soykırımı dile getiren gazeteciler olmak üzere tüm medya mensuplarına teşekkür ediyor; hak ettikleri hayat ve çalışma standartlarına kavuşmalarını diliyorum."

Kaynak : PHA