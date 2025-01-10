Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesindeki cirosu 2,5 milyon liranın altında olan mükelleflerin mücbir sebep halinin uzatılmasına ilişkin 180 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesindeki mükelleflerin yüzde 80'ini kapsayacak şekilde küçük ve orta ölçekli işletmelerin mücbir sebep halinin 31 Mayıs'a kadar uzatılması kararını aldı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bazı mükelleflere yönelik mücbir sebep hali uzatıldı.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1877638865831317716

Bakan Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yetkisini kullanarak, söz konusu mükelleflerden 2022 yılı sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında olanların mücbir sebep halinin 31 Mayıs'a kadar uzatılmasını kararlaştırdığını açıkladı.

Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde de konuya ilişkin detayların yer aldığı sirküler yayımlandı.

Sirkülere göre, 1 Ocak 2023 ila 6 Şubat 2023 tarihleri arasında bu yerlerde işe başlayanlar ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti olmayıp 2022 takvim yılında sadece gayrimenkul sermaye iradı, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar yönünden gelir vergisi mükellefi olanların mücbir sebep hali de uzatıldı. Bakanlık, aylık, üç aylık ve yıllık vergi beyannameleri için vergi türleri itibarıyla farklı beyanname verme süreleri ve ödeme süreleri oluşturdu.

Deprem bölgesinde kayıtlı araçların motorlu taşıtlar vergisinin ödeme sürelerinin uzatılması da uygun bulundu. Buna göre 2023 yılı ikinci taksiti, 2024 yılı birinci ve ikinci taksitleri ile 2025 yılı birinci taksitine ilişkin ödemelerin 30 Haziran'a kadar yapılması gerekiyor.

Ayrıca, mücbir sebep hali uzatılan borçlular taksitlendirme talebinde bulunabilecek.

Gerekli şartları taşıyanların borçları faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilebilecek.