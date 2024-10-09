Törene, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bakanlar, devlet erkânı, YÖK üyeleri, rektörler, akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim, En Önemli Önceliğimiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, iktidara geldikleri günden bu yana eğitim konusunun en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını vurguladı. Erdoğan, “Milletin teveccühüyle ülkeyi yönetmeye başladığımız günden beri eğitim, en başta gelen önceliğimiz oldu. Okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm seviyelerde eğitim sistemimizin iyileştirilmesini temel hedef olarak belirledik. 2002 yılında 76 olan üniversite sayısı, bugün 208'e ulaştı,” dedi.

YÖK Başkanı Özvar: "Toplumumuzun Birliği İçin Mücadele Veriyoruz"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da konuşmasında, küresel rekabetin arttığı bir dünyada Türkiye'nin en ciddi sınavının topluma ekilmek istenen yabancı düşmanlığı olduğuna dikkat çekti. Özvar, “Biz bu yabancı düşmanlığı tohumlarının bu topraklarda yeşermeyeceğine inanıyoruz,” ifadesini kullandı.

Törende, Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş’e Adıyaman Üniversitesi akademisyenleri ve öğrenciler de eşlik etti.

Kaynak : PHA