"Altyapı Sorunları Gideriliyor, Asfalt Yenileniyor"

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri ekipleri, şehir merkezindeki mahallelerde deprem sonrası altyapı sorunlarını çözmek ve tahribatı onarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, enkaz kaldırma çalışmaları sonrası oluşan molozlar ve inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan aksaklıkları gidermek amacıyla büyük bir özveriyle görev başında.

"Altyapı Çalışmaları ve Asfalt Onarımları Sürüyor"

Kent genelinde, altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfalt onarım ve yenileme faaliyetleri hızla devam ediyor. Özellikle ağır tonajlı araçların geçtiği yolların tahrip olduğu noktalarda yenileme çalışmaları yapılıyor. Deprem nedeniyle hasar gören kaldırımlarda ise bordür ve parke taşı döşeme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, ayrıca asfalt hazırlığı yapılan cadde ve sokaklarda malzeme serimini sürdürerek, yolların yenilenmesini hızlandırıyor.

"Vatandaş Talepleri Öncelikli"

Adıyaman Belediyesi, çalışmalarını sadece planlı faaliyetlerle sınırlı tutmayıp, vatandaşlardan gelen talepleri de hızlıca değerlendiriyor. Belediyenin 153 ihbar hattı ve sosyal medya kanallarına iletilen şikayetler, öncelikli olarak ele alınıyor. Özellikle yağışlı döneme girmeden önce, üretim aksaklıkları yaşanmaması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Kaynak : PHA