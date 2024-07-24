Rektör Keleş '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişten günümüze toplumun bilgiye erişiminde ve kamusal bilincin oluşmasında basın mensuplarının yeri tartışılmaz bir öneme sahiptir. Demokratik bir toplumun temel taşlarından biri olan basın; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin yaşatılmasında hayati bir rol üstlenmektedir.

Gazetecilerin mesleki etik kuralları çerçevesinde, topluma doğru, hızlı ve objektif bilgi ulaştırma sorumluluğu büyük bir değer taşımaktadır. Basın mensuplarının her türlü zorluğa rağmen görevlerini özveriyle yerine getirmeleri, takdire şayan bir çabanın ürünüdür.

Bilgiye erişim ve toplumun doğru bilgilendirilmesi yolunda büyük bir sorumluluk üstlenen değerli basın mensupları olarak sizler, üniversitemizin faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir rol oynamaktasınız.

Bu özel günde, basın mensuplarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutlar, meslek yaşamlarında başarılar dilerim. Basın emekçilerimize topluma sağladıkları değerli katkılardan dolayı teşekkür ederim."



Kaynak : PHA