Dündar, sektörde önemli bir pazar payına sahip olan bu iki kategorideki fiyatların, artan maliyetler nedeniyle yeniden yükseltildiğini açıkladı.

2024 Yılı Zamlarla Anılıyor

2024 yılı, alkollü içkilerde peş peşe gelen zamlarla dikkat çekiyor. Daha önce Temmuz ayında yapılan zamla birlikte içki fiyatlarında ortalama yüzde 20-25 oranında bir artış yaşanmıştı. Ancak bu artış, sektördeki maliyet baskılarını hafifletmeye yetmedi. Ham madde, enerji ve lojistik maliyetlerinin hızla yükselmesi, alkol üreticilerini fiyatları sürekli güncellemeye yöneltti.

Ekim'de Yeni Zam Dalgası Bekleniyordu

Erol Dündar, Ekim ayının ilk haftasında yeni bir zam dalgasının gelebileceğini öngörmüştü. Daha önce yaptığı açıklamalarda, bu zamların yüzde 5 ila yüzde 15 arasında değişebileceğini dile getiren Dündar, tekel bayilerini bu artışlara karşı uyarmıştı. Nitekim, maliyetlerdeki artışların devam etmesiyle birlikte beklenen zam gerçekleşti.

Premium Ürünler ve Şaraplarda Zam Etkili

Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, özellikle rakı ve şarap gibi premium kategoride yer alan alkollü içkilere yeni bir zam yapıldığını belirtti. Bu zam dalgasının, öncelikle lüks tüketim ürünleri ve yüksek kaliteli şaraplar üzerinde etkili olduğu bildirildi.

Alkol sektöründe maliyet baskıları devam ederken, fiyat artışlarının tüketiciler üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.

Kaynak : PHA