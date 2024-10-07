Açılışa katılan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, projenin Adıyaman’ın ekonomik kalkınmasında ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

"Kadın Emeği İhracata Yöneliyor"

Adıyaman'da kurulan Eliyaman Kadın Kooperatifi iş yerleri, depremde büyük kayıplar yaşayan kadınların üretim gücünü harekete geçirerek, ekonomiye kazandırıyor. Zakat Foundation of America'nın finansal desteği ile hayata geçirilen proje, kadınların el emeği ürünlerinin Avrupa ve Amerika'ya ihraç edilmesini sağlayacak. Proje, kadınlara sadece bir geçim kaynağı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal rehabilitasyon ve psikolojik destek sağlayarak, toplumsal dayanışmayı artırıyor.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, kooperatifin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu proje, sadece ekonomik değil, sosyal ve psikolojik anlamda da büyük bir adım. Kadınlarımız, depremde büyük acılar yaşadı. Şimdi ise ürettikleri ürünler ile bu acıları bir nebze olsun dindirip, ailelerine ekonomik katkı sağlayacaklar. Bu tür projeler, Adıyaman'ın geleceği için çok kıymetli" dedi.

Vali Varol: "Kadınlarımızın Yanındayız"

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Perre Haber Ajansı’na verdiği röportajda, kadın emeğinin ekonomik hayata kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, projeye verilen desteğin büyüklüğünden bahsetti. Vali Varol ayrıca, depremin yaralarını sarmak için devletin ve STK’ların gösterdiği çabaların önemli olduğunu belirtti ve Zakat Foundation of America'ya teşekkür ederek, " Aslında ilimize özel, Türkiye genelinde de çok yaygın olan özellikle son yıllarda artan kadın emeğimizin değerlendirilmesi geleneksel birtakım üretim metotlarının yeniden hakim olması ama sadece bununla yetinmeyip, bunun aynı zamanda pazara ulaştırılması noktasında büyük eforlar çabalar var.

Bizim gibi büyük bir afetten çıkmış bir şehirde de aslında ekonomi için oluşabilecek tüm katkılar çok kıymetli. Bugün de burada bunun güzel bir örneğini görüyoruz. Aslında burada oluşturulan altyapı depremin hemen sonrasında acil barınma için yine Zakat Foundation tarafından oluşturulmuş bir altyapı. Daha sonrasında bu ihtiyaç ortadan kalkmaya başladığında, buraya yapılan yatırımın yine Zakat Foundation katkısı, devletimizin ilgili kurumlarının; AFAD'ın ve diğer ilgili kurumlarımızın katkısıyla çok uzun süreçli, sürdürülebilir bir ekonomik katkıya evrilip everilmeyeceği konusu tartışıldı ve bu model ortaya çıktı.

Ben özellikle burada Zakat Foundation'a, vakfımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü buna sahip çıkmak çok önemliydi. Böylece bu altyapı, bu yapılan maddi yatırım, şu anki mevcut alana yönlendirildi. Burada çok güzel bir site oluşturuldu. Burada tamamen bir yerel çarşı mantığıyla kadınlarımızın el emeği ürünleri bir takım geleneksel, bir takım modern ürünler, burada insanlarımızla buluşacak. Bu hem bu üretim tekniklerinin yaşamasını, hem kadınlarımızın kendilerine, hanelerine bir gelir katkısı yapmalarını sağlayacak, hem de belki o büyük afetin ve o dayanışma ruhunun anısında yaşatan, yaşatmaya devam eden bir merkez olacak. Bu çok fonksiyonlu, çok güzel bir hizmet oldu. Ben katkısı olan herkese, başta vakfımız olmak üzere, bizim kamu görevlisi arkadaşlarımız, kurum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum, buna sahip çıkan kadınlarımıza, burayı şenlendirecek olan, burayı yaşatacak olan kadınlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Zakat Foundation of America'nın Adıyaman’a Katkısı"

Zakat Foundation of America Başkanı Halil İbrahim Demir, açılış töreninde yaptığı açıklamada, depremzedelerin hayatlarını yeniden inşa etmelerine katkıda bulunmanın sosyal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Demir, "Depremden zarar gören aileler için bu projeyi hayata geçirdik. Kadınlarımızın ürettikleri el emeği ürünleri Amerika ve Avrupa’ya ihraç edilecek. Hem kadınlarımıza ekonomik destek sağlayacağız hem de onlara moral ve motivasyon vereceğiz." dedi.

Demir konuşmasının devamında, "Buradaki çalışma, öncelikle bu bölgede depremden zarar görmüş olan ailelerin kendi işlerini kurmaları ve bu işlerden kendi hayatlarını sürdürebilmeleri için yapılmış bir çalışmadır. Burada, 150 kadar meslek dalında çalışma yapılıyor. Yapılan bu ürünlerin burada satılması için hem biz hem de buradaki vatandaşlar ve iş yerleri yardımcı olacaktır. Böylece kardeşlerimizin ürettikleri ürünler pazarlanır ve emeklerinin karşılığını almış olurlar diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

America Zakat Foundation, 25 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren en güçlü yardım kuruluşlarından birisi olarak tanınıyor. Amerika'nın dört bir yanında olduğu gibi, dünyanın 45 ülkesine de hizmet veren Zakat Foundation Başkanı Demir, Adıyaman'da bulunma sebeplerini açıklarken şunları kaydetti: "Burada bulunmamızın sebeplerinden biri, buradaki insanları sevmemiz ve aslımızın da buradan olmasıdır. Buradaki insanlara karşı sorumluluğumuzun bir sonucu olarak buradayız ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

Zakat Foundation of America, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’a yardımlar getirerek, bölgedeki ilk çadır kentleri kurmuştu. Daha sonra ahşap konteynerler ile barınma alanları oluşturan vakıf, şimdi ise kadınların ürettikleri ürünleri uluslararası pazarlara sunarak, bölgenin ekonomik canlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

AK Parti İl Başkanı Kablan: "Kadınlarımız İçin Büyük Fırsat"

Açılış törenine katılan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, projeye olan desteklerini dile getirerek, kadınların ürettikleri ürünlerin uluslararası pazarlara taşınmasının hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Kablan, "Kadınlarımız, bu tür projelerle hem ticari bir geçim kaynağı sağlıyor hem de sosyal anlamda birbirlerine destek oluyorlar. Kadınlarımızın el emeği ürünleri, uluslararası pazarlarda büyük ilgi görecek. Bu proje, kadınlarımız için hem ekonomik hem de manevi bir destek sağlıyor" dedi.

Kablan, kadınların el emeği ürünlerinin sadece ticari anlamda değil, aynı zamanda sosyal bir dayanışmanın sembolü olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın bir araya gelip üretim yapması, birbirlerine olan manevi desteklerini de artırıyor. Bu da toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"Proje Kapsamında Neler Yapılacak?"

Eli Yaman Kadın Kooperatifi kapsamında, kadınlar el emeğiyle ürettikleri yöresel lezzetleri, el işlemelerini ve çeşitli gıda ürünlerini pazarlama imkanı bulacaklar. Ayrıca, kadınlar için bir psikoterapi ünitesi de kurulacak. Projede kadınlara sadece iş imkanı sağlanmayacak, aynı zamanda afet travmatolojisi üzerine çalışmalar yapılarak, kadınlara ve çocuklara psikolojik destek verilecek. Proje, aynı zamanda Adıyaman'ın yerel gastronomi kültürünü uluslararası pazarlara taşımayı hedefliyor.

Proje sorumlularından Oğuzhan Dal, projenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu projeyle kadınlarımıza iş ve istihdam imkanı sağlamak istiyoruz. Adıyaman’a özgü el işlemeleri, gıda ve kurutmalık ürünler burada üretilecek ve dünya pazarlarına ihraç edilecek. Kadınlarımızın ürettikleri ürünler sadece Türkiye’de değil, Amerika ve Avrupa’da da büyük ilgi görecek" dedi.

"Sosyal Dayanışma ve Psikolojik Destek"

Proje, sadece ekonomik kalkınma ile sınırlı kalmıyor, aynı zamanda kadınlara sosyal dayanışma ve psikolojik destek sunuyor. Proje kapsamında kurulan psikoterapi ünitesi, özellikle deprem sonrası travma yaşayan kadınlara ve çocuklara destek sağlayacak. Ayrıca, kadınlar arasında dayanışma ruhunu artıran sosyal etkinlikler düzenlenerek, kadınların hem ekonomik hem de sosyal hayatta aktif olmaları teşvik edilecek.

"Kadınların Emeği İle Adıyaman Ekonomisi Canlanacak"

Eli Yaman Kadın Kooperatifi, Adıyamanlı kadınların el emeği ürünlerini dünya pazarlarına sunarak, şehrin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Kadınların üretim gücünü artıran bu proje, aynı zamanda sosyal dayanışmayı ve psikolojik destek mekanizmalarını da içermesiyle öne çıkıyor. Proje sayesinde Adıyamanlı kadınlar, ürettikleri ürünleri uluslararası pazarlara ihraç ederek, ailelerine ve bölge ekonomisine katkı sağlayacaklar.

Eli Yaman Kadın Kooperatifi iş yerlerinin açılışı ile birlikte, Adıyaman'da depremzede kadınlar uluslararası pazarlara açılma fırsatı buldu. Proje, kadın emeğini ekonomik hayata kazandırmanın yanı sıra, sosyal dayanışmayı ve psikolojik destek sağlamayı da hedefliyor.

Kaynak : PHA