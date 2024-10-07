Kablan, projeyle ilgili halk arasında çıkan iptal söylentilerini yalanlayarak, projenin tüm hızıyla devam ettiğini ve bu ay sonunda ilk etap ihalesinin yapılacağını belirtti.

"Sayın Bakanımız Projeye Büyük Önem Veriyor"

Kablan, açıklamasında Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın son iki ayda üç defa Adıyaman’a gelerek projeleri yakından takip ettiğini belirtti. "Sayın Bakanımız, neredeyse haftalık şantiye denetimi yaparcasına geliyor. Bu da Adıyaman’daki imalatların çok hızlı ilerlemesine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"İlk Etap Bu Ay İhale Edilecek"

Çarşı Projesi ve Kent Meydanı düzenlemesi ile ilgili olarak vatandaşlardan büyük bir talep aldıklarını söyleyen Kablan, bu ilgiye karşılık vereceklerini belirtti. Projenin iptal edilmediğini vurgulayan Kablan, "Sayın Bakanımız, bu ayın sonunda ilk etap ihalesinin yapılacağı müjdesini verdi. Aynı zamanda, eski hükümet meydanında ticari birimler oluşturulacak ve bu alanlar mevcut esnaflarımıza tahsis edilecek" dedi.

"Ekonomik Sıkıntılar Projeyi Etkilemeyecek"

Kablan, bazı kesimlerde projenin ekonomik nedenlerden dolayı iptal edildiği yönündeki söylentilere de açıklık getirdi. "Sayın Bakanımız bu konuda çok net konuştu. Deprem bölgeleriyle ilgili Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Adıyaman’da herhangi bir tasarruf veya kısıntı yapılmayacak. Ekonomik bir sıkıntımız yok, projeyi Adıyamanlıların talepleri doğrultusunda gerçekleştireceğiz" dedi.

"Yoğun Talep Var, Çarşı Projesi Adıyaman’ın Prestij Projesi Olacak"

Kablan, proje kapsamında vatandaşlardan büyük talep aldıklarını belirterek, diğer etapların da kısa sürede projelendirilip vatandaşlara sunulacağını ifade etti. "İlk etap ihalesi bu ay yapılacak, ikinci etap projelendirmeleri de iki ay içinde tamamlanacak. Esnafla yaptığımız görüşmelerde yoğun bir talep olduğunu gördük. Projenin sonuna kadar başarıyla tamamlanacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kablan, son olarak Çarşı Projesi’nin Adıyaman’ın geleceği için bir prestij projesi olduğuna dikkat çekerek, "Bu proje, hem şehrin ekonomik canlılığına hem de Adıyaman’ın geleceğine büyük katkı sağlayacak. Bakanımız da projenin kesinlikle yapılacağını ifade etti" dedi.

"İlçe Başkanlıklarında Bayrak Değişimi"

Açıklamasının sonunda, Kablan, Adıyaman’daki merkez ve bazı ilçelerde ilçe başkanlıklarında değişiklik olacağını belirtti. Bu süreçte yerelden yoğun başvuru aldıklarını kaydeden Kablan, "Partimizin genel merkeziyle yaptığımız çalışmalar sonucunda uygun atamalar yapılacak. Yaklaşık iki hafta içinde sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak : PHA