Qatar Airways, QNB Group ve önde gelen Katar bankaları ile yeni dönem stratejik finansman için önemli bir anlaşma imzaladı. Bu yenilikçi işlem, Qatar Airways'in Katar Ulusal Vizyonu 2030'a olan bağlılığının altını çizdi.DOHA-KATAR (İGFA) - Qatar Airways, 28 yıl sonra ilk kez QNB liderliğindeki önde gelen yerel Katar Bankaları ile 4,5 milyar QAR stratejik finansman sağlanması için önemli bir anlaşma imzaladı.

Finansman Katar'daki yerel bankalar tarafından sağlanacaktır. Sendikasyonun tamamı, tek ve münhasır Book Runner, Global Koordinatör, İlk Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici ve Yapılandırma Bankası olarak QNB Group tarafından yönetilirken, kredi veren bankalar arasında Ahlibank, Commercial Bank, Doha Bank, Dukhan Bank, QIB ve QIIB yer almaktadır.

Bu yeni anlaşma, yerel bankaların Katar Riyali cinsinden hem konvansiyonel hem de İslami dilimler halinde ve bu nitelikteki stratejik bir finansman işlemi için uluslararası kriterlere uygun ticari koşullarda kredi verdiği yenilikçi bir yaklaşıma sahne olacak.

Qatar Airways Group İcra Kurulu Başkanı, Mühendis Badr Mohammed Al-Meer şunları söyledi: "Qatar Airways'in amaca yönelik bu son ortaklığı, Katar bankacılık sektörünün operasyonel mükemmelliğine duyduğumuz güveni göstermektedir. Katar Ulusal Vizyonu 2030'u gerçekleştirme taahhüdümüzü ilerletmeye devam ederken Katar'ın önde gelen bankalarıyla işbirliği yapmaktan onur duyuyoruz. Yolculuğumuzun şekillenmesinde hayati bir rol oynayan ve yeni kilometre taşlarına ulaşmamıza yardımcı olan destek sunan finans kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Bu tür güçlü ve dirençli ortaklıkların sektörde inovasyonu teşvik etmek ve küresel bağlantıyı genişletmek için gerekli olduğuna inanıyoruz."

QNB Group İcra Kurulu Başkanı Abdulla Mubarak Al-Khalifa şunları söyledi: "Qatar Airways tarafından bu önemli görev için seçilmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu atama, QNB'nin karmaşık finansman çözümlerini yapılandırma konusundaki uzmanlığının ve müşterilerimizin büyüme hedeflerini ve Katar Ulusal Vizyonu 2030'u destekleme konusundaki kararlılığının altını çizmektedir."

Qatar Airways, iddialı filo ve ağ büyüme stratejisini sürdürürken, yerel kurumları desteklemeye, ekonomik kalkınmayı geliştirmeye ve ulusal refaha katkıda bulunmaya sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor. Bu anlaşmayla ulusal havayolu şirketi, havacılık ve bankacılık sektörü arasında daha fazla işbirliğini teşvik etmeyi ve ulusal ekonomik dayanıklılığı teşvik ederken havayolunun gelişen ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yenilikçi finansal yapıların önünü açmayı da hedefliyor.

QATAR AİRWAYS HAKKINDA

Çok sayıda ödül sahibi bir havayolu olan Qatar Airways, uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından yönetilen 2024 Dünya Havayolu Ödülleri'nde sekizinci kez 'Dünyanın En İyi Havayolu' ödülünü kazandı. Qatar Airways 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021, 2022 ve 2024 yıllarında Dünyanın En İyi Havayolu Şirketi seçilmiştir. Havayolu, 'Dünyanın En İyi Business Class'ı', 'Dünyanın En İyi Business Class Havayolu Salonu' ve 'Orta Doğu'nun En İyi Havayolu' ödüllerini de alarak mükemmellikle eşanlamlı olmaya devam ediyor. Sektörde inovasyon ve dijital benimseme konusunda lider olan Qatar Airways, kısa süre önce World Travel Tech Awards tarafından 2024 yılında 'Dünyanın En İyi Havayolu Web Sitesi' seçildi.

Qatar Airways şu anda dünya çapında 170'ten fazla noktaya uçmakta ve Doha'daki merkezi Hamad Uluslararası Havalimanı üzerinden bağlantı sağlamaktadır. Hamad Uluslararası Havalimanı, Skytrax tarafından yapılan oylamada 11 yıl üst üste 'Orta Doğu'nun En İyi Havalimanı' ve üst üste üçüncü kez 'Dünyanın En İyi Alışveriş Havalimanı' seçilmiştir. Hamad Uluslararası Havalimanı daha önce 2021, 2022 ve 2024 yıllarında Skytrax tarafından 'Dünyanın En İyi Havalimanı' seçilmiştir.

Qatar Airways, Orta Doğu'da, tanınmış çevre yönetim sistemi ilkelerine (ISO 14001 gibi) dayanan IATA'nın Çevresel Değerlendirme (IEnvA) programının en üst seviyesine sertifika alan ilk Havayolu olmuştur. Mart 2016'da Buckingham Sarayı Deklarasyonu'nun ilk imzacılarından biri olan Qatar Airways, havacılıkta yasadışı yaban hayatı kaçakçılığının önlenmesine yönelik endüstri standardını dünya çapında belgelendiren ilk havayolu şirketi oldu.

QNB GROUP HAKKINDA

QNB Group, Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinin önde gelen finans kuruluşlarından biri ve bölgesel pazardaki en değerli bankacılık markaları arasında yer alıyor. Asya, Avrupa ve Afrika'da 28'den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, inovasyonla desteklenen özel ürün ve hizmetler sunmakta ve dünya çapında bankacılıkta mükemmelliği sağlamaya adanmış 31.000'den fazla profesyonelden oluşan bir ekip tarafından desteklenmektedir.