Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin daveti üzerine düzenlenen “Kariyer Günleri” etkinliğine konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ramazan İlyas Öner, seminerde öğrenicilere gelecekte mesleklerin nasıl değişeceği, bu değişimin mevcut mesleklere nasıl yansıyacağı, değişime ayak uydurmak için öğrencilerin neler yapması gerektiği, aranılan bir kişi olmak için öğrencilerin kendilerini nasıl geliştirmeleri gerektiği gibi konularda bilgiler verdi. Dr. Öner, kendi hayatından da örnekler sunarak, hayatta önümüze çıkan fırsatları nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Sunum sonunda öğrencilerin üniversiteler hakkında ve meslek seçimin de merak ettikleri soruları cevaplandıran Dr. Öner'e günün anısına Kahta Ebu Sadık Anadolu İHL Müdürü Muzaffer Karataş tarafından teşekkür plaketi verildi.

Kaynak : PHA