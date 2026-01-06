Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmekte olan bestekâr ve sanatçı Kahtalı Hamido (Hamit Çelik)'i ziyaret etti.

Ziyarette, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kasım Turgut da hazır bulundu. Başhekim Prof. Dr. Turgut, sanatçının sağlık durumu ve devam eden tedavi süreci hakkında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik'e bilgi verdi.

Prof. Dr. Şirik, tedavisi süren Hamit Çelik'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ziyaret, iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE