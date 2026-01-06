AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, partinin çeşitli kademelerinde görev yapmış olan Ramazan Kara'nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Alkayış, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Partimizin çeşitli kademelerinde yönetim kurulu görevlerinde bulunmuş son olarak Merkez İlçe Teşkilatımızda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Ramazan Kara kardeşimizin vefat haberini teessürle öğrendim.

Dava arkadaşımız, Merhum Ramazan Kara kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.'

Milletvekili Alkayış, merhum Ramazan Kara'nın teşkilata önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

