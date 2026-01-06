Teknik direktör Fatih Terim, Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak dikkat çekici bir öneride bulundu. Terim, Türkiye'de '4 büyükler' olarak adlandırılan kulüplerin kendi aralarında daha rahat transfer yapabilmesi gerektiğini savunarak, bunun hem ekonomik hem idari hem de teknik açıdan büyük faydalar sağlayacağını söyledi.

Ünlü teknik direktör Fatih Terim, Lider Haber kanalına yaptığı açıklamalarda Türk futbolunun mevcut yapısını değerlendirdi ve uzun süredir içinde ukde kalan bir düşüncesini kamuoyuyla paylaştı. Terim, büyük kulüpler arasında transfer sirkülasyonunun önünün açılmasının, kulüplerin yanlış yabancı transferlerine yönelmesini de engelleyebileceğini dile getirdi.

4 Büyükler Arasında Transfer Vurgusu

Türkiye'de 4 büyük kulüp arasında transfer yapılmasının önünde zihinsel engeller bulunduğuna dikkat çeken Fatih Terim, bu anlayışın değişmesi gerektiğini ifade etti. Terim, büyük kulüplerin kendi aralarında transfer yaparak eksiklerini gidermesinin Türk futbolunda çok farklı bir tablo ortaya çıkaracağını söyledi.

Teknik direktör, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'İçimde hep ukdedir. Bu 4 büyükler kendi aralarında transfer yapıp eksiklerini giderseler çok başka şeyler olacak. Hem ekonomik hem idari hem de teknik olarak çok büyük fayda görecekler.'

Fatih Terim, büyük kulüpler arasında transfer sirkülasyonu olması halinde yabancı oyuncu tercihleri konusunda da daha sağlıklı kararlar alınacağını belirtti. Oynatılmayan oyuncuların başka büyük takımlara gitmesinin önünün kapatılmasını eleştiren Terim, bu durumun futbolun doğasına aykırı olduğunu vurguladı.

Terim, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

'Türkiye'de 4 büyükler arasında eğer transfer sirkülasyonu olursa inanın bana çoğu zaman yanlış yabancıya gitmeyiz. Oyuncuyu oynatmıyorum ama vermiyorum da. 'Ya orada iyi oynarsa?' deniyor. Böyle bir şey olabilir mi?

'Gitmek İsteyen Oyuncuyu Hiç Tutmadım'

Teknik direktörlük kariyeri boyunca oyuncu yönetimi konusundaki yaklaşımını da paylaşan Fatih Terim, gitmek isteyen hiçbir futbolcunun önünü kesmediğini söyledi. Terim, bu anlayışın hem oyuncunun gelişimi hem de futbolun sağlığı açısından doğru olduğunu belirtti.

Deneyimli teknik adam, bu konuda şu sözleri dile getirdi:

'Hayatım boyunca gitmek isteyen her oyuncuyu gönderdim. Hiçbir zaman da gitmesine mani olmadım. Doğrusu bu diye düşünüyorum.'

Avrupa'dan Örnekler Verdi

Fatih Terim, Avrupa futbolundan örnekler vererek büyük kulüpler arasında transferin son derece normal olduğunu hatırlattı. İtalya ve İngiltere liglerini örnek gösteren Terim, Türkiye'de de benzer bir anlayışın yerleşmesi gerektiğini ifade etti.

Terim, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

'Milan, Inter'den alır. Inter, Milan'dan alır. Chelsea, Manchester'dan alır. Dünyanın her yerinde böyle. Oynatmadığınız oyuncuyu niye tutarsınız? Orada oynasın. Oynasın ya ne var!'

Açıklamalarının sonunda Türk futbolu için bir temennide bulunan Fatih Terim, bu düşüncesiyle yeni bir tartışma ve farkındalık oluşturmak istediğini belirtti. Terim, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

'Buradan böyle bir pencere açtım. İnşallah böyle bir anlayış olur Türkiye'de.'

Fatih Terim'in bu açıklamaları, Türk futbolunda uzun süredir tartışılan büyük kulüpler arası transfer tabu­sunu yeniden gündeme taşırken, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırması bekleniyor.

