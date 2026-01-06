Ansia Tekstil Sahibi Mehmet Sekman ile Eğitim Yöneticisi Erol Polat'ın iş birliğiyle temin edilen kışlık montlar, Kahta Sabri Orman İlkokulu öğrencilerine ulaştırıldı. Gönderilen yardımlar sayesinde öğrencilerin kış şartlarında daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri amaçlandı.

Eğitim camiasına verilen bu destekle ilgili yapılan değerlendirmede, gerçekleştirilen yardımın yalnızca maddi bir katkı olmadığı, aynı zamanda eğitime duyulan güvenin ve toplumsal dayanışmanın güçlü bir göstergesi olduğu vurgulandı. Okul yönetimi ve veliler, duyarlı davranışları dolayısıyla Mehmet Sekman ve Erol Polat'a teşekkür etti.

Sabri Orman İlköğretim Okulu Müdürü Hüseyin Demirtaş, yapılan yardım dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, 'Bu kıymetli dayanışma ve duyarlılık için emeği geçen herkese, özellikle Erol Polat Bey'e ve hayırsever iş insanı Mehmet Sekman öğrencilerimiz ve okulumuz adına gönülden teşekkür ediyoruz. Soğuk kış günlerinde öğrencilerimizi ısıtan bu güzel davranış karşısında çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum' dedi.

Kaynak : PERRE