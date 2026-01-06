Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılına ekonomide umut verici gelişmelerle girildiğini belirterek, enflasyon başta olmak üzere birçok alanda olumlu sonuçlar alınmaya başlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklanan son verilerin ekonomi programının etkilerini göstermeye başladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı değerlendirmede, uygulanan Makro İstikrar ve Reform Programı'nın kademeli olarak sonuç verdiğini ifade ederek, özellikle enflasyon cephesinde alınan olumlu haberlerin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. 2025 yılına ilişkin önemli bir göstergenin daha kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatan Erdoğan, aralık ayı fiyat endeksi verilerine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'2026 yılı ekonomi cephesinden gelen umut verici haberlerle giriyoruz. Makro İstikrar ve Reform Programımızın bir kısmını başta enflasyon olmak üzere birçok alanda yavaş ekonomik topluyoruz. Bugün 2025 yılının önemli bir göstergesi daha açıklandı. İhracatta olduğu gibi enflasyonda da son derece güzel haberler aldık. Aralık ayı fiyat endeksi %0,89 oranında gerçekleşti ve böylece 2025 yılı enflasyon oranı %30,89 oldu. Böylece yıllık enflasyon 49 ayın en düşük seviyesindeydi. Burada da kalmayacak, enflasyonu daha düşük seviyelere çekeceğiz. Enflasyon verilerinin de ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum'.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlılığın süreceğini vurgulayarak, atılan adımların ve hayata geçirilen reformların etkisinin önümüzdeki dönemde daha net hissedileceğini belirtti. Ekonomik istikrarın güçlenmesiyle birlikte hem üretim hem de ihracat tarafında olumlu seyrin devam edeceğini ifade eden Erdoğan, vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik politikaların da sürdürüleceğini kaydetti.

Açıklanan enflasyon verilerinin, ekonomi yönetiminin hedefleri doğrultusunda önemli bir eşik olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyat istikrarının sağlanmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesi için disiplinli ekonomi politikalarından taviz verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak : PERRE