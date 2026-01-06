Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme çalışması gerçekleştirdi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Gölbaşı Belediyesi personelleriyle birlikte ilçenin çeşitli noktalarında kuş, kedi, köpek ve diğer sokak hayvanları için mama, yem ve su bıraktı. Belirlenen alanlarda oluşturulan besleme noktalarına kuru mama ve yemler yerleştirildi.

Polis ekipleri, soğuk kış şartlarının sokak hayvanları için hayati risk oluşturduğuna dikkat çekerek, vatandaşların da bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Yapılan çalışmanın kış boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PERRE