Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Takvimi kapsamında OSM’de “İslam Mezheplerinin Teopolitiği ve Güncel Değerlendirmeler” söyleşisinde vatandaşlarla buluşan Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, “Ortadoğu binlerce yıldır dinlerin birlikte yaşayabildiği bir coğrafya. Bu durum Berlin’de, Londra’da, Paris’te veya Moskova’da olmayan bir özellik. Bu topraklara mahsus bir özelliktir.” ifadelerini kullandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Takvimi etkinlikleri OSM’de gerçekleştirilen “İslam Mezheplerinin Teopolitiği ve Güncel Değerlendirmeler” söyleşisiyle devam etti.

Programa konuşmacı olarak Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara katıldı. İslam mezheplerinin konuşulduğu söyleşide Büyükkara, Ortadoğu’da farklı din ve mezheplerin tepolitik sürecine dair bilgiler paylaştı.

Programa ayrıca Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ve çok sayıda sanat dostu katıldı.

Farklı din ve mezheplerin merkezi Ortadoğu

Konuşmasında Ortadoğu’da farklı din ve mezheplerin birlikte yaşama kültürüne vurgu yapan Prof. Dr. Büyükkara, “Ortadoğu binlerce yıldır dinlerin birlikte yaşayabildiği bir coğrafyadır. Bu durum Berlin’de, Londra’da, Paris’te veya Moskova’da olmayan bir özellik. Bu topraklara mahsus bir özelliktir. Hristiyanlar halen bu topraklarda yaşamaya devam etmektedir. Bildiğiniz gibi doğu Hristiyanlığı denilen bir olgu var. Bu doğu Hristiyan mezhepleri de bölgedeki teopolitik unsurların güçlü bir parçasıdır. Batıda görmediğimiz ve doğuya has olan özel Hristiyan mezhepler var burada. Bu mezhepler İslam’ın doğuşundan önce çıkmış ve bugün de halen Müslümanlarla birlikte yaşamaya devam etmektedir” diye konuştu.

Konuşmaların sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, vatandaşlara mezhepler konusunda önemli aktarımlar yaptı.