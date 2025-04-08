Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait bir mağaranın tespit ederek imha edildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait mağara imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kahraman Mehmetçiklerin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sürdürdüğü arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlere ait bir mağara tespit ettiği duyuruldu.

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Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla mağara kullanılamaz hale getirilerek imha edildi.

TSK unsurlarının nin bölgedeki kararlı mücadelesinin terör unsurlarına karşı aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İGF