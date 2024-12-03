"Gerger’den İki Önemli Katılım"

Yeniden Refah Partisi, Gerger ilçesinden iki önemli katılımla güçlendi. Ak Parti Gerger Belediye Meclis Üyesi Celil Örnek, partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne katıldı. Ayrıca Gerger ilçesi Çamiçi Köyü Muhtarı İbrahim Gürbüz de Yeniden Refah Partisi saflarına katıldı.

"Yeni Katılan İsimler"

Celil Örnek: Ak Parti’den istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne geçti. Belediye meclis üyeliği süresince Gerger halkına hizmet eden Örnek, bundan sonra çalışmalarını Yeniden Refah Partisi çatısı altında sürdürecek.

İbrahim Gürbüz: Çamiçi Köyü Muhtarı olarak görev yapan Gürbüz de Yeniden Refah Partisi’ne katılarak destek verdi.

İl Başkanı İsmail Demir, partilerinin vatandaşlar nezdinde artan bir ilgi gördüğünü vurgulayarak, “Adıyamanlı vatandaşlarımız, Yeniden Refah Partisi’nin gayretlerini görüyor ve bu gayretlerin neticesinde partimize katılıyorlar. Partimize kapımız ve gönlümüz herkese açıktır,” dedi.

"Yeni Katılımlar Duyuruldu"

Katılımlar, Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanlığı tarafından bugün duyuruldu. İl Başkanı Demir, yapılan açıklamada yeni üyeleri “hoş geldiniz” diyerek karşıladı.

"Gerger İlçesi ve Adıyaman"

Katılımlar, Gerger ilçesinde gerçekleşti ve Yeniden Refah Partisi’nin Adıyaman genelinde daha geniş bir kitleye ulaşmasını hedefliyor. İl Başkanı Demir, Adıyaman’da partilerinin etkisini artırmaya devam edeceğini ifade etti.

"Partinin Büyüme Vizyonu"

İl Başkanı İsmail Demir, bu katılımların Yeniden Refah Partisi’nin Adıyaman’daki yükselişini gösterdiğini belirterek, “Hep birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan’ı iktidara taşıyacağız,” ifadelerini kullandı. Demir, yeni üyelerle birlikte Adıyaman’da heyecan ve umutların yeniden yükseleceğini söyledi.

Kaynak : PHA