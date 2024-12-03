"Tahliye Kararı Verildi"

Tunceli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, avukatların tutuklama kararına yaptığı itirazı değerlendirerek Birsen Orhan hakkında tahliye kararı verdi. Mahkeme, Orhan için yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

"Eski Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan"

Birsen Orhan, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın görevden alınmasının ardından 24 Kasım’da kayyum atamalarını protesto etmek için düzenlenen eyleme katılmıştı. Protesto sırasında gözaltına alınan Orhan, "gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet" ve "kamu görevlisine direnme" suçlamalarıyla sevk edildiği mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

"Gözaltı ve Tahliye Süreci"

24 Kasım 2024: Birsen Orhan, kayyum atamalarına yönelik protesto sırasında gözaltına alındı.

30 Kasım 2024: Orhan, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

3 Aralık 2024: Mahkeme, yapılan itiraz sonucunda Orhan’ın tahliyesine karar verdi.

"Suçlamalar ve İtiraz"

Orhan, "gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet" ve "kamu görevlisine direnme" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Avukatları, tutuklama kararına itiraz ederek bu sürecin hukuka aykırı olduğunu savundu. Mahkeme, itirazı kabul ederek tahliye kararı verdi.

"Tunceli’de Gelişen Olaylar"

Olaylar, Tunceli’de kayyum atamalarına karşı düzenlenen protestolar sırasında başladı. Orhan’ın gözaltına alınması ve ardından tutuklanması, bölgedeki siyasi ve hukuki tartışmaları gündeme taşıdı.

"Yargı Süreci Devam Ediyor"

Birsen Orhan, tahliye edilmesine rağmen yargı süreci devam ediyor. Mahkeme, Orhan hakkında yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak : PHA