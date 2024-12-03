Özel’in Sözleri Tartışma Yarattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in avukatlık mesleğine yönelik tahkir edici ifadeleri, meslek örgütleri ve siyasi çevrelerde tepki topladı. MHP Merkez İlçe Başkanı Selçuk Aslancan, Özel’in sözlerini eleştirerek, meslektaşlarına yapılan bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Selçuk Aslancan’ın Tepkisi

Selçuk Aslancan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in avukatlık mesleğine ve meslektaşlarımıza yönelik tahkir edici ve aşağılayıcı sözleri talihsizlikten öte hezeyandır. Avukatlar, Sayın Özel’e de lazım olan kutsal savunma hakkının vücut bulmuş halidir."

Avukatlık Mesleğine Yönelik Eleştiri

Aslancan, avukatlık mesleğinin Cumhuriyet ile birlikte çağdaş hak ve yetkilere kavuştuğunu hatırlatarak, mesleğin değerine dikkat çekti:

"Cumhuriyeti kuran partinin genel başkanı tarafından avukatlık mesleğinin aşağılanmaya çalışılmasını haksız ve hadsiz bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Avukatlık mesleği, yargının temel taşıdır ve bu mesleğe yönelik her türlü tahkir edici açıklama kabul edilemez."

Tepki Adıyaman’dan Geldi

MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Selçuk Aslancan, açıklamasını Adıyaman’dan yaparak, hem yerel hem de ulusal düzeyde bu konuya duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Aslancan, CHP lideri Özgür Özel’in sözlerinin ardından, meslektaşlarına ve avukatlık mesleğine sahip çıkma amacıyla bugün bir açıklama yaptı.

Aslancan’dan Özel’e Kınama

Selçuk Aslancan, açıklamasının sonunda Özgür Özel’i avukatlık mesleğine yönelik ifadeleri nedeniyle kınadı ve şu mesajı verdi:

"Ana muhalefet partisinin genel başkanlığını yapan bir şahsiyetin bu şekilde gelişigüzel beyanlarda bulunmasını kabul etmiyor, meslektaşlarıma ve mesleğime yönelik sözlerinden dolayı kendisini kınıyorum."

Kaynak : PHA