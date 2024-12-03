CHP’nin grup toplantısında, İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin CHP’ye katıldığı resmen açıklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı konuşmada, Özlale’nin katılımının parti için önemli bir güç olduğunu vurguladı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra Sayın Ümit Özlale’yle birlikte hem ekonomi takımımız daha güçlü hem İzmir’de daha güçlüyüz. Ailemiz büyümeye devam ediyor. Baba evine katılımlar devam ediyor. CHP’nin güçlenerek ve büyüyerek kararlılıkla iktidara doğru adım adım yürüdüğünü hep birlikte yaşayacağız."

"İzmir Milletvekili Ümit Özlale"

Ümit Özlale, bir süre önce İYİ Parti’den istifa eden deneyimli bir siyasetçi. Özlale’nin özellikle ekonomi alanındaki uzmanlığıyla CHP’ye önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Rozet takma töreni sırasında Özlale’nin CHP saflarına katılımı, partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

"CHP Grup Toplantısı"

Katılım, CHP’nin grup toplantısı sırasında gerçekleştirildi. Genel Başkan Özgür Özel’in konuşma yaptığı sırada partililer “Hak, hukuk, adalet”, “Kayyum gidecek halk gelecek” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları attı. Toplantı, partinin hedeflerine ve birliğine vurgu yapılan konuşmalarla devam etti.

Ümit Özlale’nin CHP’ye katılması, partinin hem ekonomik politikalarına hem de İzmir’deki gücüne katkı sağlayacak. Özgür Özel, bu katılımın partinin büyüme sürecinde önemli bir adım olduğunu belirtti ve “Baba evine gelenlerin artışı, CHP’nin kararlılıkla iktidara yürümesini hızlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Grup Toplantısındaki Detaylar

Toplantıda, Özgür Özel’in konuşmasının ardından CHP’nin düzenlediği satranç turnuvasında dereceye giren Sinan Özalp, Hüseyin Berk Ulu ve Süleyman Saltık’a kupa takdim edildi. Özel, bu etkinliğin ardından Ümit Özlale’ye parti rozetini taktı.

Ümit Özlale’nin CHP’ye katılımı, parti içinde birlik ve büyüme mesajı olarak değerlendirildi. Özgür Özel’in açıklamaları, CHP’nin kararlılıkla iktidar hedefine doğru ilerlediği mesajını pekiştirdi. Toplantı, partililerin coşkulu desteğiyle sona erdi.

Kaynak : PHA