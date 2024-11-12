Özel, yasa tasarısının Rusya’nın benzer bir düzenlemesinden ilham aldığını öne sürerek, bu yasanın demokratik hakları kısıtlayacağını savundu.

"Bu Yasa Muhalefeti ve Eleştirel Sesleri Susturmayı Hedefliyor"

Özgür Özel, yasa teklifinin amacıyla ilgili endişelerini dile getirerek, muhalif gazeteciler, akademisyenler ve çevre eylemcileri gibi birçok farklı kesimin bu düzenleme ile baskı altına alınacağını iddia etti. Özel, “Bu yasa, özellikle muhalefeti susturmak için getiriliyor. Eleştirel sesleri ‘etki ajanı’ diyerek bastırmayı hedefliyorlar” dedi.

Özel’in açıklamalarında dikkat çeken diğer bir nokta, Türkiye’nin, etki ajanlığı düzenlemesinin aslında Rusya’dan esinlenmiş bir uygulama olduğunu iddia etmesiydi. Özel, “Bu yasa ilk olarak Rusya’da 2012’de çıkarıldı. Şimdi aynı mantıkla Türkiye’ye getiriliyor. Amacı muhalefeti ve eleştirel sesleri sindirmek” ifadelerini kullandı.

“Öğrenciler, Gazeteciler ve Akademisyenler Hedefte Olacak”

Özel, yasa teklifinin TBMM’den geçmesi durumunda, muhalefet üzerinde yoğun bir baskı oluşturulacağını savunarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yasa çıkarsa gazeteciler, öğrenciler, muhalefet milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileri üzerinde baskı artacak. Bir gazeteci yurt dışından fon aldığında ‘etki ajanı’ denilerek cezalandırılacak. Aynı şekilde bir akademisyen araştırmalarını yurt dışı fonuyla yaparsa bu yasadan etkilenebilir.”

Özel, yasaya karşı çıkmanın önemini vurgularken, parlamentodaki milletvekillerinin yasanın geçmemesi için ellerinden geleni yapmalarını istedi.

“Otoriter Bir Dönemin İşareti”

Yasa teklifinin, demokratik özgürlükleri kısıtlayıcı bir nitelik taşıdığını söyleyen Özel, bu yasa ile Türkiye’de otoriter bir yönetim anlayışının güçlendiğini belirtti. Yasa teklifini otoriter bir anlayış olarak değerlendiren Özel, “Bu tarz yasalar, otoriter rejimlerin uygulamalarında gördüğümüz şeyler. Otoriter yönetimler, tek adam sistemleri, bu gibi yöntemlerle eleştirel sesleri susturur” dedi.

"Türkiye’nin Eksenini Kendi Çıkarlarımıza Göre Koruyacağız"

Yasanın NATO tarafından da eleştirildiğine dikkat çeken Özel, Türkiye’nin dış ilişkilerde bağımsız bir çizgi izlemesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin uluslararası platformlarda demokrasiyi koruma misyonuna dikkat çeken Özel, “Mayıs ayında NATO Parlamenterler Meclisi’nde alınan bir karar var; etki ajanlığı yasasının demokrasiye aykırı olduğunu ifade eden bir deklarasyon yayınlandı. Türkiye’yi temsil eden AK Parti ve MHP milletvekilleri de bu karara imza attı” diyerek, yasanın demokratik değerlere aykırı olduğunu savundu.

CHP’den Mecliste "Kırmızı Alarm" Çağrısı

Özel, CHP grubu olarak Meclis’te “kırmızı alarm” seviyesinde bu yasaya karşı duracaklarını belirtti. Özel, milletvekillerine çağrıda bulunarak, “Hayvan hakları ve kadına şiddet yasalarında olduğu gibi bu yasa için de kırmızı alarm durumundayız. Bu yasanın geçmemesi için tüm milletvekillerimiz Meclis’te olacak” dedi.

Kaynak : PHA