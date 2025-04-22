“Kanal İstanbul’un Ardı Kanal Değil, İhanet Projesidir”

Grup toplantısının öne çıkan başlığı Kanal İstanbul oldu. Özgür Özel, İmamoğlu’na yönelik yargı sürecinin temelinde İstanbul’un stratejik kaynaklarının yapılaşmaya açılması ve Kanal İstanbul etrafında hazırlanan büyük rant projelerinin yattığını söyledi.

“Bu projenin adı Kanal değil, ihanet İstanbul’dur. O bölgede 24 bin konut planlamışlar, ihaleler tamamlanmış, Arap medyasında vatandaşlık garantili daire reklamları dönüyor. Henüz kanal yok ama çevresine inşaat başlamış. Çünkü söz verilmiş, belki para bile alınmış. Ama kanal yapılamıyor çünkü İstanbul’un muhafızı Ekrem İmamoğlu engel oluyor.”

İSKİ’ye bilgi verilmeden İstanbul’un su kaynaklarından biri olan Sazlıdere’nin kullanım dışı bırakıldığını açıklayan Özel, “Yüzde 100 kullanımdan yüzde 0’a çekmişler. Çünkü etrafına imar açıyorlar. İSKİ’ye bile bildirmemişler. Biz daha yeni öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu Darbenin Siyasi ve Ticari Hedefi Var”

CHP lideri, İmamoğlu’na yönelik açılan davaların siyasi bir darbe girişimi olduğunu savunarak, “Bir yandan terör uyduruluyor, bir yandan kumpas kuruluyor. Hedef İBB’yi kayyım eliyle ele geçirmek. Asıl amaç Kanal İstanbul’u hayata geçirmek” dedi.

“Darbenin siyasi hedefi CHP’yi ve Ekrem İmamoğlu’nu durdurmak. Ticari hedefi ise Kanal İstanbul’u açmak. Murat Kurum adayken 'gündemimizde yok' dedi. Çünkü İstanbul’un yüzde 78’i bu projeye karşı. Şimdi o projeyi devreye sokmak için kayyım hazırlığı yapıyorlar.”

“Ekrem İmamoğlu Korkusuyla 1,9 Trilyon Lira Yaktılar”

Ekonomiye ilişkin açıklamalarında da sert eleştirilerde bulunan Özel, Merkez Bankası rezervlerinin İmamoğlu operasyonunun ardından hızla eritildiğini ifade etti:

“Dövizi tutmak, borsadaki düşüşü engellemek için 1,9 trilyon lira cayır cayır yakıldı. Bu parayla çiftçinin tüm borcu ödenir, her çiftçiye bir traktör alınır, 1 milyon öğretmen atanır, emekli maaşları asgari ücrete çıkarılırdı. Ama Erdoğan, İmamoğlu korkusuyla bu parayı yaktı.”

Özel, bu tutarın sadece 17'de biriyle bile tüm emeklilere 30 bin TL maaş ödenebileceğini, buna rağmen "para yok" denildiğini vurguladı.

“Zimbabve ile Venezuela Arasına Yozgat’ı Sokanlara Yazıklar Olsun”

Özel, Türkiye’nin faiz politikalarının geldiği noktaya dikkat çekerek, “Bugün dünyanın en yüksek ikinci faizi Türkiye’de. Birinci Venezuela, üçüncü Zimbabve. Araya bizi, Yozgat’ı soktular” dedi.

“Seçim sonrası Mehmet Şimşek’i getirdiler. Faizi yüzde 50'nin üzerine çıkardılar. Enflasyonu düşürmek için değil, krizi bastırmak için. Bu halkı borç batağına ittiler. Kredi kartı borcu 172 milyar lira arttı. 4 milyon vatandaş icra tehdidi altında. Emekli, işçi, memur altın üzerinden fakirleşti. Bu hesap, İmamoğlu’ndan kurtulma çabasının bedelidir.”

“Halk Bu Senaryoya Direniyor”

Özel, İmamoğlu’na yönelik yargı sürecine karşı halkın gösterdiği tepkiyi hatırlatarak, “Saraçhane’de 1 milyon, Maltepe’de 2,2 milyon insan direndi. Yozgat’ta traktörler çalıştı. İyi ki bu halk bu girişime teslim olmadı” dedi.

“Eğer bu girişim başarılı olsaydı, kayyım atanacak, İBB eliyle Kanal İstanbul başlatılacaktı. Ancak İstanbullular, ‘Ya kanal ya İstanbul’ diyerek İmamoğlu’nu seçti. İşte bu yüzden bu kadar korkuyorlar.”

“Türkiye Erdoğan’dan Büyüktür”

CHP lideri, konuşmasının sonunda iktidarın koltuğu bırakmamak için halkın kaynaklarını yok ettiğini, özgürlükleri kısıtladığını belirterek şöyle konuştu:

“Bir iktidar, seçimden bu kadar korkuyorsa orada bir şey vardır. Türkiye Erdoğan’dan büyüktür. Bu millet bu gidişe boyun eğmeyecek. Çünkü bu ülke bu halkındır.”

Kaynak : PHA