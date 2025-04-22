Tosun, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin temel harcını oluşturan ve millî egemenliğin en güçlü şekilde tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı milletçe gururla kutluyoruz.”

“23 Nisan, istiklal ve istikbalin simgesidir”

23 Nisan 1920’nin yalnızca TBMM’nin açıldığı bir tarih değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin en güçlü adımlarından biri olduğuna dikkat çeken İl Müdürü Tosun, milletin iradesini esas alan yönetim anlayışının bu tarihle birlikte kurumsallaştığını ifade etti.

“23 Nisan, milletimizin istiklal ve istikbal yolunda gösterdiği yüksek iradenin ve azmin tarih sayfalarına altın harflerle yazıldığı gündür. Bu tarih, millî birlik ve beraberliğimizin, toplumsal dayanışmamızın en güçlü nişanesidir.”

“Atatürk’ün çocuklara verdiği değeri nesilden nesile taşıyoruz”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara armağan etmesinin büyük bir vizyonun göstergesi olduğunu belirten Tosun, Atatürk’ün “Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor” sözünün bugün de eğitim anlayışlarının temelini oluşturduğunu vurguladı.

“Bu özel gün, geleceğimizin teminatı olan çocuklara verdiğimiz değeri bir kez daha hatırlatmaktadır. Atatürk’ün öngördüğü gibi, temiz bir nesil yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz.”

“Türkiye Yüzyılı’nın mimarları vicdanlı ve erdemli bireyler olacaktır”

Mesajında, Türkiye Yüzyılı vizyonuna da yer veren Tosun, Millî Eğitim Müdürlüğü olarak çağın gerekliliklerine uygun bireyler yetiştirme hedefiyle hareket ettiklerini dile getirdi:

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda; çağın gereklerini kavrayan, bilimsel düşünceyi içselleştirmiş, değerleriyle barışık, vicdan sahibi ve erdemli bireyler yetiştirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Kültürüne bağlı, medeniyet mirasını kuşanan ve evrensel değerlere açık bireyler ülkemizin yarınlarını aydınlatacaktır.”

“Sevgili çocuklar, biz sizlere inanıyoruz”

İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, mesajının sonunda çocuklara doğrudan hitap ederek, onların geleceğe dair umutların ve ideallerin taşıyıcısı olduğunu ifade etti:

“Sizler, aziz milletimizin umudu, devletimizin en kıymetli emaneti, geleceğimizin mimarlarısınız. Gözlerinizdeki ışıltı, yüreklerinizdeki inanç ve hayallerinizdeki cesaretle bu ülkeyi daha güçlü, daha müreffeh yarınlara sizler taşıyacaksınız. Biz sizlere inanıyor, sizlere güveniyoruz.”

Tosun, mesajını şu cümlelerle tamamladı:

“Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanları, İstiklal Savaşımızın aziz şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle anıyor; tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Kaynak : PHA