CHP Lideri Grup Toplantısında Konuştu: “Türkiye’nin Hakkını Trump’tan Korkanlar Değil, Biz Savunuruz”

“Yeni şansölye atanınca önce tebrik mesajını atarız, sonra gider yüz yüze konuşuruz. Türkiye’nin hakkını bu kifayetsizler gibi Trump’tan tırsarak ya da fırsatçılık yaparak değil, aslanlar gibi biz savunuruz.”

“Mülakat Mağdurlarının Hesabını Sormaya Devam Edeceğiz”

CHP lideri, hükümetin öğretmen atama politikalarını da sert bir dille eleştirdi. 2024 yılında yapılan 15 bin öğretmen atamasının “tarihin en düşük ataması” olduğunu belirten Özel, hükümetin kendi koyduğu kurallara bile uymadığını söyledi.

“Rahmetli Ecevit’in döneminde 68 bin öğretmene ‘Madem atamayacaktın neden okuttun?’ diye soran Erdoğan’a, biz de aynı soruyu soruyoruz. 1 milyon 45 bin öğretmen mezunu var. Sadece 15 bini atanıyor, mülakatla, yandaşlıkla, adam kayırmayla…”

Özel, proje okullara yandaş öğretmen atamaları yapıldığını iddia ederek eğitimde liyakatin göz ardı edildiğini, atamalarda sendikal sadakatin esas alındığını ifade etti.

“Hatay’ın Hem İradesini Hem Geleceğini Çalıyorlar”

Deprem bölgesi Hatay’da yaşanan kamulaştırma kararlarına da tepki gösteren Özgür Özel, hükümeti “toprak gaspı” ile suçladı. Antakya, Samandağ, Kırıkhan ve Defne gibi ilçelerde vatandaşların tapularına el konulduğunu belirten Özel:

“Hatay’da acele kamulaştırma kararıyla halkın zeytinliklerine dozerle giriliyor. Hataylılar bu hukuksuzluğun karşısında duruyor. Biz de Hatay’ın yanındayız. Bunun hesabını soracağız. Sadece iradesini değil, şimdi de geleceğini çalıyorlar.”

CHP lideri, verilen konut sözlerinin yerine getirilmediğini, deprem bölgesinde söz verilen 650 bin konuttan yalnızca 201 bininin teslim edildiğini hatırlattı.

“Gazze’de Ayşenur’a Sahip Çıkamadılar, Trump’a Ses Edemediler”

Gazze’de öldürülen Ayşenur kız çocuğuna ve ABD'de tutuklanan Filistin destekçisi Rümeysa Öztürk’e hükümetin sessiz kaldığını belirten Özel, Erdoğan’ı Trump karşısında suskun kalmakla eleştirdi.

“Trump Gazze’ye çökmek istiyor. Otel, kumarhane projelerinden, Gazze açıklarındaki doğalgazdan bahsediyor. Netanyahu ile planı yapmış, Erdoğan da susuyor. Bu ülkenin onurlu duruşunu, Filistin’e gerçek desteği ancak biz gösterebiliriz.”

“Filistin’i Kim Savunuyor Belli: TÜGVA Yürür, CHP’ye Yasak Konur”

İstanbul’daki Filistin yürüyüşünün engellendiğini belirten Özel, CHP’nin gösteri hakkına izin verilmemesini eleştirdi:

“CHP İstanbul Örgütü yürümek istedi, valilik izin vermedi. Aynı güzergahtan geçen TÜGVA’ya 2023’te izin verilmişti. Bu, iktidarın Filistin’i hamasetle değil, kimlik siyasetiyle istismar ettiğinin göstergesidir.”

“Türkiye'nin Güvenliğini Tehlikeye Atanlar Trump’tan Korkanlardır”

CHP lideri, Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarının dış politikadaki zaaflar nedeniyle riske girdiğini savundu. Eurofighter uçaklarının Almanya tarafından veto edilmesiyle ilgili olarak da:

“Trump Erdoğan’a ‘senin elindeki rahibi aldım’ diyor. Erdoğan Trump’tan korkar, Almanya ile kriz çıkarmaya cesaret edemez. Ama biz gider, yüz yüze anlatırız. Türkiye'nin güvenliğini Trump’a göz kırpanlar değil, biz savunuruz.”

Kaynak : PHA