Özgür Özel, erken seçim çağrısına hükümetten yanıt gelmemesi durumunda partisinin seçimlere hazır olduğunu ve CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olma hedefini sürdüreceğini açıkladı. “Millet artık CHP’nin iktidar olmasını beklemektedir. Gelecek yıl Kasım ayı Erdoğan’ın beş yıllık döneminin tam ortasıdır. Eğer Erdoğan, millet aç, sefil, yoksul ve işsizken 2,5 sene daha durursa, asla bir daha aday olamaz. Ama 2,5 yılı geçirmeden kendine güveniyorsa, biz Meclis’te seçimleri yenilemeye, erken seçim yapmaya, bu yönetime son vermeye hazırız. Eğer cesaretiniz varsa, kararı bugün alalım ya da sekiz ay sonra alalım. Gelecek Kasım ayında seçim yapmaya, millete gel bakalım seni kim yönetsin, son kararını ver demeye varsanız, CHP buradadır. O seçime girecektir. Sonuç değişmeyecektir. CHP, Türkiye’nin birinci partisidir” dedi.

İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’nda konuşan Özgür Özel, dün onaylanan yeni tüzüğün ardından tüm enerjilerini iktidarla mücadeleye ayıracaklarını vurguladı. Partililere ve kamuoyuna seslenen Özel, “Geç saatlere kadar birlikteydik. Sabah erken saatlerde yeniden salonu doldurdunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Herkes bir video hazırlamış, üstüne uzun bir konuşma yaptık. Bu sosyal demokrat bir parti için uygun değil. İçerikte güçlenmeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“Baba Ocağı Vurgusu”

Özel, kürsüye gelirken çalan ve CHP’nin birinci parti olduğunu vurgulayan ‘Baba Ocağı’ şarkısına teşekkür etti. Şarkının sahibi Ali Altay’a, “Seçim akşamı baba ocağı vurgusundan etkilendiğini, bu şarkıyı CHP’ye armağan etmek istediğini söylediler. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“Aday Bulamadılar”

CHP Lideri, partilerinin ileriye taşıyacak fikirlerin tartışıldığı kurultayda, AK Parti ve MHP’nin aday bulamadığını ve bu yüzden kutuplaşma yaratmak istediklerini belirtti. “AK Parti, MHP ve CHP’li olmayan seçmenlere kendimizi doğru anlatmalıyız. Seçmen, yerel seçimde oy verdiğinde bu bir genel seçim oyu değildir. Bu seçimlerde tepki göstermekle birlikte iktidar değiştirmemek en doğrusuydu” dedi.

“Millet Kırmızı Kartı Gösterir”

Özel, “Geçim olmazsa seçim olur” dediğini ancak seçmenlerin kırmızı kartı göstereceğini ifade etti. AK Parti’nin verdiği sözleri tutmadığını, emekli maaşlarının alım gücünün düştüğünü belirterek, seçim öncesinde erken seçim çağrısı yapmadıklarını ama bu çağrıyı yapma zamanının geldiğini söyledi.

Son beş ayda gerçekleştirdikleri mitinglerin daha kalabalık ve coşkulu olduğunu vurgulayan Özel, CHP'nin erken seçim konusundaki iradesinin tam olduğunu ve hazırlıklarının da eksiksiz olduğunu belirtti. Erdoğan’ın adaylık durumuna değinen Özel, “Bir erken seçim olursa, Erdoğan bir kez daha aday olabilir. CHP olarak bu duruma hazırlıklıyız” dedi.

“Devleti Bunların Elinde Bırakmaya Niyetli Değiliz”

Özel, “Devleti AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın elinde bırakmaya niyetli değiliz. CHP olarak Türkiye’nin iç hukukunu ve adalet sistemini tartışacağımız bir sürece giriyoruz” dedi. Ayrıca, CHP’nin tüzüğünde yapılan değişikliklerin partinin içindeki tartışmaları ortadan kaldırdığını ve partinin bir bütün olduğunu vurguladı.

"1300’e Yakın İmza Attık"

“2007 yılında hazırlanan programda bazı eski metinler var. Bugünün ihtiyaçlarına uygun bir metin hazırlamamız gerekiyor. Dün kurultayda, partinin iç yönetimini ve hukuku belirledik. Şimdi ise Türkiye’yi nasıl yöneteceğimizi konuşacağız” diyen Özel, eşit temsile yönelik adımlar atacaklarını ve sürdürülebilir kalkınmayı savunacaklarını söyledi.

“Türkiye’yi Nasıl Yöneteceğiz?”

Özel, kurultayda dört ana başlık altında Türkiye’nin yol haritasını konuşacaklarını, dış politikadan iç siyasete, milli savunma politikalarından çevreye kadar geniş bir yelpazede konuları ele alacaklarını belirtti. CHP olarak, Türkiye’yi bir dünya ülkesi yapma hedefiyle hareket edeceklerini ifade etti.

Kaynak : PHA