Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik saygısız ifadelerin kullanıldığını iddia ettiği bir programın ardından, Yalçın, Halk TV’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Halk TV’nin yayın politikasını sert bir dille eleştiren Yalçın, kanalın artık "Halt TV" olarak anılması gerektiğini söyledi.

"Edep ve Terbiye Kurallarını Sürekli Çiğniyorlar"

Semih Yalçın, Halk TV’nin yayınlarında ahlaki sınırları aşan bir dil kullandığını vurguladı. Yalçın, "Halka açık yayınlarda kendi adına bile liyakat göstermeyen, ismini aldığı kitlelerin sosyolojisine uygun edep ve terbiye kurallarını sürekli çiğneyen bir TV kanalı olarak öne çıkan Halk TV, artık sicilli bir Halt TV’ye dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

"MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye Yönelik Saldırılar Kabul Edilemez"

Yalçın, özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik alaycı ve saygısız ifadeler kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Halk TV’deki Sansürsüz adlı programda Bahçeli hakkında hadsiz ifadeler sarf edildiğini söyleyen Yalçın, bu durumu sert sözlerle eleştirdi. Yalçın, programda Bahçeli'ye yönelik manipülasyon ve düşmanca tavırların yayın politikasının bir parçası haline geldiğini iddia etti.

"Seviyesiz Yayınlar ve Saldırgan Üslup"

Halk TV’nin yayın politikasını hedef alan Yalçın, kanalın özellikle Sansürsüz programında seviyesiz ve saldırgan bir üslup kullandığını dile getirdi. Yalçın, "Bu CHP meddahı kanalın bilhassa Sansürsüz adlı programı sırasında ekrandan edepsizlik, terbiyesizlik ve saygısızlık taşmaktadır" dedi. Özellikle programın sunucusu Sinem Fıstıkoğlu’nun tavırlarını eleştiren Yalçın, bu tavrın "bir hanımefendiye yakışmayacak şekilde" olduğunu belirtti.

Cem Toker ve Halk TV Hedef Alındı

Yalçın, program sırasında Liberal Demokrat Parti’nin eski genel başkanı Cem Toker’in, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye yönelik kullandığı ifadeleri de hedef aldı. Toker’in Bahçeli’ye yönelik "alçakça ifadeler" kullandığını belirten Yalçın, bu sözlerin seviyesizlik örneği olduğunu söyledi. Cem Toker’i “Amerikancı” olarak nitelendiren Yalçın, onun dış güçlerin etkisi altında olduğunu iddia etti.

"Devlet Bahçeli, Siyaset Hayatımızda İstikrarın Sembolüdür"

Semih Yalçın, Devlet Bahçeli’nin Türk siyasetindeki yeri ve önemine vurgu yaparak, Bahçeli’nin toplumsal barış ve siyasal istikrar için önemli bir figür olduğunu belirtti. Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli; siyaset hayatımızda istikrarın ve ilkeli duruşun adıdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin toplumsal barışa katkıları ve Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için gösterdiği çabaları öne çıkaran Yalçın, MHP’nin siyasal gücünün Bahçeli’nin liderliğinde daha da büyüdüğünü söyledi.

"Halk TV Manipülasyon ve Algı Mühendisliği Yapıyor"

Yalçın, Halk TV'nin yayınlarında siyasi manipülasyon ve algı mühendisliği yaptığını ileri sürdü. Yalçın’a göre, programlara katılan konuklar üzerinden MHP ve Devlet Bahçeli’ye yönelik saldırılar yapılıyor ve bu durum MHP camiasında büyük tepki çekiyor. Yalçın, Halk TV’nin bu tür yayın politikalarını sürdürmesi halinde gereken tepkiyi alacağını ifade etti.

Kaynak : PHA