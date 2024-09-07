Ersoy, Ayanis’te gerçekleştirilen kazılarda Urartuların baştanrısı Haldi’ye ithaf edilen 3 adet bronz kalkan ve bir bronz miğferin gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu. Bu buluntular, Urartu metal işçiliğinin gelişmişliğini ve zenginliğini gözler önüne seriyor. Özellikle Haldi’ye adanan anıtsal tapınak kompleksindeki kazılar, Urartu kültürünün derinliklerine ışık tutuyor.

Kazılarda ortaya çıkan bu eserlerin, Urartu uygarlığının estetik ve teknik becerilerini sergileyen nadide örnekler olduğunu vurgulayan Ersoy, “Ayanis’te yapılan kazılarda ulaşılan bu eserler, Anadolu tarihinin ve Urartu kültürünün zenginliğini gözler önüne seriyor. Eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm arkeologlarımıza, tarihçilere ve kazı ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bu keşifler, hem Urartuların hem de Anadolu’nun tarihine olan katkılarımızı artıracak ve kültürel mirasımızın korunmasına önemli bir destek sağlayacaktır” ifadelerini kullanı.

Ersoy, Anadolu’nun tarihî mirasını gün yüzüne çıkarma çalışmalarının devam edeceğini ve bu tür projelerin, bölgesel ve ulusal kültürel mirası koruma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak : PHA