MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yargıya saygı duy, partinde otur” ifadeleri kullanıldı.
Bu açıklamaya, CHP’nin resmi sosyal medya hesabından yanıt verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bahçeli’ye hitaben yaptığı açıklamada, “Milletin sesini duy, darbeye karşı dur” ifadelerine yer verildi.
Türkiye genelinde devam eden eylemler ve İmamoğlu’nun gözaltı süreciyle ilgili tartışmalar sürerken, iki parti arasındaki karşılıklı açıklamalar dikkat çekiyor.
Kaynak : PHA
Kaynak: RSS