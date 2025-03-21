Özgür Özel, Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye Binası önünde yaptığı açıklamada, her koşulda Cumhurbaşkanı adaylarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu vurguladı.

Özel, açıklamasında şunları söyledi:

“Ben CHP Genel Başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023'te verdikleri o yetkiye, bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP'nin iradesini tazelemelerine talibim. CHP Genel Başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum. 23 Mart günü yapacağımız Cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül akla 'Haydi işinize' diyerek yolumuza devam ediyoruz.”

Özel, CHP’ye yönelik kayyum atama girişimlerine karşı alınan kararı da duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak 48. maddesinin 6. fıkrası gereğince, orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz.”

Özel, 6 Nisan günü yapılacak olağanüstü kurultayda CHP delegelerinin iradelerini tazeleyeceklerini ve CHP’nin bu süreçte kararlılıkla yoluna devam edeceğini ifade etti.

Kaynak : PHA