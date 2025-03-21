Bahçeli’den Sosyal Medyadan Tepki

MHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur” ifadeleri yer aldı.

Bu açıklama, Türkiye’nin birçok kentinde devam eden eylemlerle ilgili olarak Özel’in yaptığı açıklamaya doğrudan bir tepki olarak değerlendirildi.

Özgür Özel: "Sokaklar Bizimdir, Meydanlar Bizimdir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ve devam eden soruşturmalara tepki göstererek, şunları söyledi:

“Türkiye’ye yapılan bu kötülüğün sorumluları, bizi 'sorumsuzlukla' suçlamış. Açıklamalarımızı çarpıtıp üste çıkmaya çalışanlara ne diyeyim? Söylediğimiz bellidir: 'Demokratik biçimde, şiddete bulaşmadan, kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir.' Zorladığınız polisimize de vatandaşlarımıza da zulmediyorsunuz. Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız. Buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir.”

Gözaltı Kararlarına Tepkiler Sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi, Türkiye genelinde eylemlerle protesto ediliyor.

Kaynak : PHA