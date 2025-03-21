Tüketici Güven Endeksinde Rekor Artış

Bakan Bolat, özellikle tüketici güven endeksindeki olumlu gelişmelerin altını çizdi. Mart ayında yaşanan iyileşmeye ilişkin verileri paylaşan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

“Tüketici güven endeksi, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre son 2 yılın en büyük artışını göstererek yüzde 4,6 oranında yükseldi ve 85,9 ile son 22 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, 2023 yılı Mayıs ayındaki 91,1’den sonraki en yüksek değer olarak kaydedildi.”

Endeksin detaylarına bakıldığında, aylık bazda 18 alt endeksten 14’ünde iyileşme görüldüğü belirtildi.

Makroekonomik Göstergelerde İyileşme Sürüyor

Bakan Bolat, tüketici güvenindeki toparlanmayı destekleyen makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmelerin sürdüğüne dikkat çekti. Türkiye ekonomisinin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat önceliklerinde pozitif bir seyir izlediğini belirten Bolat, ekonomik toparlanmanın temel göstergelerde görüldüğünü ifade etti.

Ekonomik Görünüm Olumlu

Bakan Bolat, genel ekonomik görünümün olumlu olduğunu belirterek, “Türkiye ekonomisindeki olumlu görünüm, temel göstergelerde de görüldüğü üzere devam etmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : PHA