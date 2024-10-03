Antalya’da gerçekleştirilen temaslar sırasında konuşan Özel, partisinin cumhurbaşkanlığı seçimleri için geniş bir mutabakat arayışı içinde olduğunu vurguladı.

Aday Belirleme Süreci: “Cumhurbaşkanı Belirliyoruz, Sadece Aday Değil”

Özgür Özel, CHP’nin aday belirleme sürecinde titizlikle çalışacaklarını ve sürecin yalnızca partinin değil, halkın geniş kesimlerini kapsayan bir istişareye dayanacağını ifade etti. Özel, “Ortak akıl ve en geniş mutabakatla hareket edeceğiz. Bu süreçte aday belirlemiyoruz, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı'nı belirliyoruz. Bu nedenle büyük bir sorumluluğumuz var” dedi.

Bu açıklama, CHP’nin aday belirleme sürecinde geniş bir taban yoklamasına başvuracağını ve partinin sadece kendi iç dinamiklerine değil, halkın taleplerine de kulak vereceğini işaret ediyor. Parti içinde yapılacak geniş değerlendirmeler ve halka açık anketler, adayın belirlenmesinde kilit rol oynayacak.

Erken Seçim ve Ekonomik Durum

Olası bir erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruya yanıt veren Özel, Türkiye’de geçim sıkıntısı yaşandığını ve mevcut ekonomik koşulların halkın sabrını zorladığını belirtti. “Geçim olmazsa seçim olur” diyen Özel, erken seçim çağrısında bulundu ve CHP’nin her an seçimlere hazır olduğunu dile getirdi.

Güvenlik Sorunları ve İsrail Tehdidi

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalarla İsrail’in Türkiye’yi hedef alabileceğine dair sözlerine dikkat çekerek, bu konuda Meclis'in acilen bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti. Özel, “Böyle ciddi bir tehdidin Meclis’te tartışılması, hükümetin ayrıntılı bilgi vermesi gerekiyor. Erdoğan’ın böyle bir tehditten bahsedip sonra detayları paylaşmaması kabul edilemez” dedi. Özel ayrıca, güvenlik tehditleri bahanesiyle Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarının örtbas edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Desteği ve CHP’nin Tarihsel Rolü

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı CHP’nin tutumunun tarihsel bir temele dayandığını vurgulayan Özel, CHP’nin her zaman Filistin davasını savunduğunu belirtti. Özel, “İsrail’in saldırganlığını kınıyoruz ve Filistin halkının yanında duruyoruz” diyerek, uluslararası arenada Türkiye’nin Filistin’e daha fazla destek vermesi gerektiğini söyledi.

MHP ile Normalleşme ve Muhalefetin Rolü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis resepsiyonunda yaptığı kısa görüşmeye değinen Özel, siyasette normalleşmenin önemine vurgu yaptı. CHP’nin, Türkiye’nin tüm partileri ve kesimleriyle diyaloğa açık olduğunu belirten Özel, “Devlet kurmuş bir parti olarak her siyasi partiye saygı göstermek zorundayız. Ancak bu saygı, eleştirilerimizden geri adım atmak anlamına gelmez” dedi.

Narin Güran Soruşturması: “Bu Millet Bilgiye Hak Sahibi”

Özel, 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili soruşturma hakkında da açıklamalarda bulundu. Henüz olayla ilgili somut bir bilgiye sahip olmadığını belirten Özel, “Bu milletin bilmeye hakkı var. Hükümetin bu konuda sessiz kalması, olayı örtbas etmeye çalıştığı yönünde spekülasyonlara yol açıyor. Bu konunun şeffaf bir şekilde araştırılması gerekiyor” dedi.

Kaynak : PHA