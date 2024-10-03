5 bin 760 kitaptan oluşan Zozan ve Osman Taş Kütüphanesi, Taş ailesinden 27 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından, kaybedilen canların anısını yaşatmak ve öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla kuruldu.

Açılış törenine, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Tırpan ve Ufuk Bayır, Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı Ziya Duranay ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Taş ailesinden 27 kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anısına ve Zozan, Osman, Müge, Berfin, Abuzer ve Sudenaz adına yapılan kütüphane, hayırseverler Hasan Doğan ve Zeynep Akın'ın katkılarıyla tamamlandı.

"Depremde Kaybettiklerimizin Anısına Açılış"

Açılış, depremde hayatını kaybedenler ve şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Zozan ve Osman Taş’ın adını taşıyan kütüphane, 5 bin 760 kitapla öğrencilerin kullanımına sunuldu. Açılış konuşmalarında, kaybedilen yakınların ve öğrenciler için sağlanan bu eğitimin önemine değinildi.

"Adıyaman Halkının Kalbinde Yer Edinen Bir Hatıra "

Başta Zozan ve Osman Taş olmak üzere depremde hayatını kaybeden tüm aile üyelerinin hatırasını yaşatacak bu kütüphane, bölgedeki gençler için bir umut kapısı ve bilgi kaynağı olarak büyük bir anlam taşıyor. Kütüphanenin açılışı, kabir ziyaretlerinin ardından sona erdi.

Kaynak : PHA