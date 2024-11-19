Özel, "Okul birincilerini, en liyakatlılarını kendi mülakatlarında eliyorlar. Bu teğmenlere sahip çıkacağız. İktidar olunca haksızlığa uğrayan kim varsa geri alacağız, ama o süre zarfında mesleklerinde çok şey kaybettiriyorsunuz. Günü geldiğinde haksız yere atılan teğmenlere kılıç töreni yaptıracağız, bu karara sessiz kalanların hepsini emekliye yollayacağız" dedi.

"Mustafa Kemal’in Askerleriyiz Diyen Teğmenlere Yapılan Haksızlığa Sessiz Kalamayız"

Özel, teğmenlerin mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmaları nedeniyle disipline sevk edilmelerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Disiplin sürecine tepki gösteren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çocuklar 100 yıllık bir geleneği sürdürmek istedi. Yaptıkları, Mustafa Kemal’in askerleri olduklarını söylemek. Bunda ne yanlış var? Ama şimdi, bu ülkede bir zihniyet, Mustafa Kemal’in askerlerini susturup onların yerine başka bir ideolojiyi yerleştirmek istiyor. Bu çocukları ihraç etmek bir milletin değerlerine ihanettir."

"Sessiz Kalanların Hesabı Sorulacak"

Teğmenlerin disiplinsizlik gerekçesiyle sorgulanmasını "haksız bir müdahale" olarak nitelendiren Özel, bu sürecin arkasındaki zihniyeti eleştirdi:

"Bu disiplin kurulu, geçmişte sarıklı amirale sessiz kalıp onu emekliliğe kaçırtan zihniyetin ürünüdür. Talimatlar yukarıdan geliyor ve bu talimatlarla Mustafa Kemal’in askerlerini tasfiye etmeye çalışıyorlar. Ancak biz bu sürecin takipçisi olacağız. Sessiz kalan herkes, günü geldiğinde bu yaptıklarının hesabını verecek."

"Teğmenlere Destek Sözümüzdür"

CHP’nin genç teğmenlerin yanında duracağını belirten Özel, iktidara geldiklerinde yapılan haksızlıkları telafi edeceklerini vurguladı:

"İktidar olunca, bugün haksızlıkla atılan bütün teğmenleri geri alacağız. Onlara hak ettikleri kılıç törenini yaptıracağız. Ama bu sürece sessiz kalanlar, emir verenler ve bu kararı uygulayanlar emekliliğe yollanacak. Bu, bu ülkenin liyakate olan borcudur."

"Mustafa Kemal’in Askerleri Zarar Görmez, Ama Bu Zihniyet Tarih Olur"

Özel, konuşmasında Türkiye’nin askeri geleneğine ve ordunun temel değerlerine olan inancını vurguladı. FETÖ kumpasları döneminden bugüne yaşanan sorunları hatırlatarak şunları söyledi:

"Mustafa Kemal’in askerlerinden bu ülkeye zarar gelmez, gelmemiştir. Ancak orduyu zayıflatan, kumpaslarla insanları haksız yere ihraç eden zihniyet bu ülkeye en büyük zararı verdi. Bunun sorumluları geçmişte olduğu gibi bugün de belli. Biz bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz."

Kaynak : PHA