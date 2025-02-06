Özel, deprem sonrası koordinasyonsuzluk, eksik kalan yardımlar, barınma krizi, sosyal desteklerin yetersizliği ve Türkiye’nin depreme hazırlıksız olduğuna dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Deprem ve Afetlere Hazırlık Bakanlığı'nın siyasi ayrımlar gözetilmeksizin hemen kurulması gerektiğini ifade eden CHP lideri, bu sürecin siyaset üstü bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

"Hayatımın En Kötü Günlerinden Biriydi"

Özel, 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından yaşadığı sürecin kendisi için hayatının en kötü günlerinden biri olduğunu söyledi. Büyük felaketlerin acısını bizzat yerinde gördüğünü anlatan CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

"Soma faciasında günlerce madencilerin aileleriyle beraberdim. Ermenek’te madende mahsur kalan işçilerin annelerinin feryatlarına tanıklık ettim. Ancak 6 Şubat depreminde yaşadıklarımız bambaşkaydı. Sabah 05.00 gibi Malatya İl Başkanımızın ağlayarak aramasıyla uyandım. 'Yıkıldık Özgür Başkanım, yıkıldık. Kimseye ulaşamıyorum' diyordu. Ne olduğunu tam idrak edemedim. Arabaya atlayıp yola çıktım. Önce Ankara’ya, ardından Malatya’ya, Doğanşehir’e ve Adıyaman’a ulaştım. 16 saatlik bir yolculuğun ardından geldiğimde şunu gördüm: Taş taş üstünde kalmamıştı. Malatya, Doğanşehir, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman… Her gün daha büyük bir felaketle karşılaştım."

Deprem sonrası Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ailesinden birçok kişiyi kaybetmesine rağmen enkaz başında insanlara yardım ettiğini belirten Özel, yaşananların tarifsiz bir travma bıraktığını söyledi.

"Resmi Kayıtlara Güvenen Kimse Yok! Gerçek Kayıplar Çok Daha Fazla"

Özel, Adıyaman’da resmi olarak açıklanan 8 bin 387 can kaybı sayısına itibar eden kimse olmadığını dile getirdi. Bölgedeki vatandaşların, depremde hayatını kaybeden yakınlarını enkazdan çıkararak köylerine götürdüğünü ve bu nedenle birçok ölümün resmi kayıtlara geçmediğini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman’da herkes gerçek kayıpların resmi rakamın çok üzerinde olduğunu biliyor. Depremden hemen sonra birçok insan, yakınlarını enkazdan çıkarıp köylerine defnetti. Birçok cenaze başka illere götürüldü. Toplu mezarlar kazıldı, defin işlemleri yapıldı ama bu kayıpların önemli bir bölümü kayıtlara geçmedi. O yüzden resmi rakamın doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. Devlet, kaybettiği vatandaşının sayısını bilmek zorundadır!"

"Türkiye Depreme Karşı Akılla Yüzleşmeli, Deprem Bakanlığı Kurulmalı"

Türkiye’nin depreme karşı sistemli bir hazırlık yapması gerektiğini belirten CHP lideri, "Deprem ve Afetlere Hazırlık Bakanlığı" kurulması önerisini bir kez daha yineledi. Özel, bu bakanlığın siyasetten tamamen bağımsız olması gerektiğini vurguladı:

"Sayın Erdoğan’a daha önce de önerdim, not aldı ama hayata geçirilmedi. Türkiye’de artık Deprem ve Afetlere Hazırlık Bakanlığı kurulmalı. Bu bakanlığın başına siyaset üstü, liyakatli, tecrübeli bir isim atanmalı. Meclisteki bütün partiler, birer bakan yardımcısı atayarak sürece dahil olmalı. Deprem, siyasetin oy hesabına bırakılmayacak kadar hayati bir meseledir. Siyasi iktidarı beklemeden hemen bu bakanlığın kurulması gerekiyor. Çünkü İstanbul depremi belki de seçimden önce olacak. Yaşanacak her büyük depremde aynı koordinasyonsuzluk, aynı gecikme olursa, kayıplar yine katlanarak artar."

"Deprem Bölgesindeki Belediyelerin Gelirleri Artırılmalı"

Özel, deprem bölgesindeki belediyelerin hizmet üretebilmesi için merkezi hükümetin destek vermesi gerektiğini belirtti. 1999 Gölcük Depremi sonrası dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in deprem bölgesindeki belediyelerin bütçelerini üç katına çıkardığını hatırlatarak, benzer bir uygulamanın şimdi de yapılması gerektiğini söyledi:

"Adıyaman Belediyesi CHP’de, Adana Belediyesi CHP’de ama birçok ilçe belediyesi farklı partilerden. Biz meseleye siyasi bakmıyoruz. Deprem bölgesindeki belediyelerin aldığı bütçe payı en az 3 katına çıkarılmalıdır. Çünkü belediyeler şu an sokaktaki insanların temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Esnaf batmış durumda, şehirlerin ekonomisi durmuş, barınma krizi hala çözülemedi. 31 Mayıs’ta mücbir sebep kapsamı kaldırılırsa esnaf iflas edecek. Van Depremi'nde beş yıl boyunca mücbir sebep uzatılmıştı, Adıyaman ve diğer deprem şehirleri için de en az iki yıl daha uzatılmalı."

"Siyasi Yargı Operasyonları: 'Erdoğan, Bükemediği Bileği Yargı Eliyle Kırmak İstiyor'"

Özel, CHP’li belediyelere ve muhalif siyasetçilere karşı yürütülen yargı süreçlerine sert tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik davaların tamamen siyasi olduğunu ifade eden Özel, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreci hızlandırılıyor. Beş günde iddianame yazılıyor. Çünkü Erdoğan, bükemediği bileği yargı eliyle kırmak istiyor. İstanbul’da CHP’li belediyelere yönelik sistematik bir operasyon yürütülüyor. Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerine yargı baskısı uygulanıyor, kayyum atamaları için zemin hazırlanıyor. Ama halk bunun farkında. CHP’li belediyeler vatandaşın yanında olmaya devam edecek."

"CHP'nin Yeni Üye Kaydı Normalin 40 Katına Çıktı"

CHP’nin seçim hazırlıklarını hızlandırdığını belirten Özel, partiye olan ilginin arttığını açıkladı. Özellikle Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararının, büyük bir ilgi yarattığını belirten Özel şu bilgileri paylaştı:

"Normalde 40 günde kaydettiğimiz üye sayısını, şimdi bir günde kaydediyoruz. Online üye kayıtlarında 40 kat artış var. İl ve ilçe başkanlıklarımız hafta sonları bile açık. İnsanlar gelip üye oluyor. Çünkü herkes CHP’nin bu iktidarı değiştirecek tek güç olduğunu görüyor."

"Bıçak Kemiğe Dayandı, Erken Seçim Kaçınılmaz"

Özel, ekonomik kriz, adaletsizlik ve yönetim hataları nedeniyle Türkiye’de erken seçimin kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayarak "Milletin umudu CHP, biz hazırız" dedi.

Özel’in açıklamaları, CHP’nin 2025 yılına güçlü bir siyasi ajanda ile girdiğini gösterirken, erken seçim ve muhalefetin yol haritası konusunda yeni tartışmalara yol açtı.

Kaynak : PHA