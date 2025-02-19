Gazetecilik kariyerine radyo programcılığı ile başlayan ve daha sonra yerel gazeteler ile televizyon kanallarında editörlük ve haber müdürlüğü görevlerinde bulunan Karakuş, Adıyaman’da Haber Gazetesi’ni kurarak basın dünyasında önemli bir yer edindi. Ulusal ve yerel gazetecilik alanında birçok ödül kazanan Karakuş, çeşitli basın sivil toplum kuruluşlarına üyeliğiyle de meslektaşlarıyla iş birliği içinde çalışmalarına devam ediyor.

UGC Genel Merkezi’nden Açıklama

Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti (UGC) tarafından yapılan resmi açıklamada, 02.02.2025 tarihli 110 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Ömer Karakuş’un Adıyaman İl Temsilciliğine atandığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti (UGC) tarafından Adıyaman İl Temsilciliği görevine Ömer Karakuş atanmıştır. UGC Adıyaman İl Temsilcimiz Ömer Karakuş’a yeni görevinde başarılar dileriz."

Ömer Karakuş, bu önemli görevi kendisine layık gören UGC Genel Başkanı Ahmet Öz ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, Adıyaman’daki gazetecilerin sesi olmaya devam edeceğini ifade etti.

Ömer Karakuş Kimdir?

1983 yılında Adıyaman’da doğan Ömer Karakuş, basın hayatına 2003-2006 yılları arasında Adıyaman Radyo Tek FM'de program sunuculuğu yaparak başladı. 2008-2010 yılları arasında yerel bir TV kanalında haber muhabirliği ve editörlük yaptı. 2010-2016 yılları arasında Işık Gazetesi ve Adıyaman’da Bugün Gazetesi'nde muhabirlik ve editörlük görevlerinde bulundu.

2015 yılında T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından sarı basın kartı almaya hak kazandı. 2018-2021 yılları arasında yerel bir TV kanalında haber sunuculuğu ve haber müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Ödülleri ve Başarıları

2018: "Yılın En'leri Ödülleri" kapsamında "Yılın Görüntülü Haber Ödülü" (Ugandalı Gelin haberiyle)

2022: 25. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri – "Yerel Gazetecilik Ödülü" (Yetkililer Kanal Yaptı, Suyu Unuttu haberiyle)

2022: Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) "Röportaj Dalında Yılın Gazetecisi Ödülü" (Kahtalı Mıçe röportajıyla)

2023: Journo.com'da yayımlanan "İlk Defa Gözlerim Dolarak Fotoğraf Çektim" röportajı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından övgüye değer görüldü.

2024: Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri – "İnternet Röportaj Övgü Ödülü" (Türkiye Yazarlar Sendikası 2. Başkanı Mustafa Köz tarafından verildi.)

Basın Kuruluşlarına Üyelikleri

Ömer Karakuş, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Basın Konseyi, Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti (UGC), Yerel Basın Birliği ve Anadolu Basın Birliği gibi önemli basın kuruluşlarının üyesidir.

Ayrıca, Adıyaman’da Haber Gazetesi’nin ve www.adiyamandahaber.com haber portalının sorumlu yazı işleri müdürlüğü görevine devam etmektedir.

Kaynak : PHA