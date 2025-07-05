CHP lideri Özgür Özel'in bugün yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Kasımpaşa delikanlısıysan seçime gel” sözleriyle erken seçim çağrısında bulunmasının ardından AK Parti cephesinden ilk yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Özel’i siyasi cehaletle suçladı.



'Sandık Cumhurbaşkanımızın en kıymetli yol arkadaşıdır'



Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



“CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş. Özgür Özel'in temsil ettiği cehalet, artık muhalefet yapma biçimi açısından siyasi kimlik haline gelmiştir.”



“Cumhurbaşkanımızın siyasi zaferlerinin hepsi sandık yoluyla gerçekleşmiştir. Özgür Özel'in ait olduğu siyasi geleneğin ise çok partili hayatımızda sandığa dönük saldırganlığı marka olmuştur. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında, 'sandık' en kıymetli yol arkadaşıdır.”



'CHP’nin kurultay mantığı demokrasiyle karıştırılmamalı'



Ömer Çelik, CHP'nin iç işleyişini de hedef alarak açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:



“Özgür Özel'in içinde olduğu siyasi gelenek ise tarihi olarak sandığa hasım muamelesi yapmıştır. Özgür Özel'in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir. Türkiye'de demokratik süreçler, CHP'nin kurultay mantığıyla işlemiyor. Özgür Özel'in CHP'nin kurultay mantığıyla, demokrasinin aynı şey olmadığını anlaması kendine yapacağı en büyük iyiliktir.”



AK Parti’den 'erken seçim' mesajı: “Gündemimizde yok”



Ömer Çelik’in açıklamaları, CHP liderinin “2 Kasım’da erken seçim” çağrısına dolaylı bir yanıt olarak değerlendirildi. AK Parti yönetimi, daha önce de defalarca erken seçimin gündemlerinde olmadığını açıklamıştı. Çelik’in bu son çıkışı da iktidarın seçim takviminin 2028’e kadar devam edeceği yönündeki pozisyonunu yinelemiş oldu.

Kaynak : PHA