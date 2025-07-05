Boşanma süreci hem duygusal hem de hukuki açıdan oldukça yoğun bir dönemdir. Taraflar kimi zaman mahkeme kararı sonrasında pişmanlık yaşayabilir ya da kararın içeriğinde yanlışlık olduğunu düşünebilir. Bu gibi durumlarda kesinleşmiş boşanma kararının iptali gündeme gelir. Ancak kesinleşen kararların iptali, Türk Medeni Kanunu ve usul hukukunun öngördüğü belirli şartlara bağlıdır. Her ne kadar karar kesinleşmiş olsa da hukuki süreç tamamen kapanmış anlamına gelmez.

Boşanma Kararı Kesinleştikten Sonra Ne Yapılabilir?

Mahkeme tarafından verilen boşanma kararları, gerekçeli kararın taraflara tebliğiyle birlikte kesinleşme sürecine girer. Bu süreç tamamlandıktan sonra taraflar artık evli sayılmaz. Ancak bazı durumlarda kararın iptali için başvuru yapılabilir. Özellikle kararın usule aykırı şekilde verildiği, taraflardan birinin iradesinin sakatlandığı ya da mahkemeye sunulan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı iddiaları varsa iptal davası gündeme gelir. Yargıtay kararlarında da görülebileceği gibi, bu tür durumlar oldukça istisnai olarak değerlendirilir. Sürecin başarılı olabilmesi için hukuki delillerin açık ve net biçimde sunulması gerekir.

Boşanma Davası Nasıl Geri Çekilir?

Henüz karar kesinleşmeden önce, taraflar aralarındaki uyuşmazlığı çözüme kavuşturmuş olabilir. Bu durumda boşanma davası nasıl geri çekilir sorusu sıkça sorulur. Davanın hangi aşamada olduğuna bağlı olarak, geri çekme işlemi farklı yöntemlerle yapılabilir. Eğer henüz ön inceleme duruşması gerçekleşmemişse, davacı taraf mahkemeye sunacağı bir dilekçeyle davadan feragat edebilir. Duruşmalar başlamışsa ve davalı da boşanmayı kabul etmişse, her iki tarafın ortak iradesiyle davanın görülmesine son verilebilir. Fakat dava çekilse bile daha önce verilmiş bir hüküm varsa, o kararın etkileri devam eder. Bu yüzden zamanlama ve usul, geri çekme sürecinde kritik rol oynar.

Kararın İptali İçin Hangi Şartlar Aranır?

Kesinleşmiş bir boşanma kararının iptali için öne sürülen gerekçelerin sadece manevi değil, aynı zamanda hukuki dayanağının da olması gerekir. Özellikle kararın verildiği sırada taraflardan birinin ciddi bir irade bozukluğu yaşadığı, örneğin tehdit altında olduğu ya da bilgi eksikliği yaşadığı ispatlanabiliyorsa, iptal davası açılabilir. Ayrıca mahkemenin yanlış bilgiye dayanarak karar vermesi ya da taraflar arasında usulsüz anlaşma yapılması gibi durumlar da bu sürece dahil olabilir. Ancak her başvuru iptalle sonuçlanmaz. Kararların istikrarlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla, yargı organları bu talepleri çok titiz şekilde değerlendirir. Bu nedenle sürecin her aşamasında dikkatli ve bilinçli hareket edilmesi büyük önem taşır.