Bayrak nöbeti ve gölgelik altı dayanışması



Belediye binasının girişinde Türk bayrağı ile nöbet tutan bir vatandaşın görüntüsü, kentteki duygusal atmosferi özetledi. Kadınlar, gençler ve CHP’lilerden oluşan kalabalık bir grup, bina önündeki ağaçların altında gölgelenerek nöbetlerini sürdürdü. Vatandaşlar hem destek sloganları attı hem de “halkın iradesine sahip çıkacağız” diyerek dayanışma vurgusu yaptı.



Kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşların, zaman zaman Kur’an okuyarak, dua ederek, zaman zaman sessizce oturarak nöbet tuttukları gözlemlendi. Kalabalığın sık sık “Tutdere yalnız değildir” ve “Adıyaman halkı iradesine sahip çıkacak” sloganları attığı belirtildi.



CHP'den akşam saatlerinde protesto çağrısı: ‘Saat 20.00’de alanlardayız’



Gözaltı kararının ardından CHP Genel Merkezi’nin yönlendirmesiyle tüm Türkiye’de eş zamanlı protesto gösterileri yapılması planlandı. Bu kapsamda CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın katılımıyla bu akşam saat 20.00’de Adıyaman İl Başkanlığı binası önünde bir basın açıklaması ve protesto eylemi gerçekleştirilecek.



CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaptığı açıklamada, “Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’ye yapılan hukuksuzluğu protesto ediyoruz. Saat 20.00’de Adıyaman’da olacağız. Tüm halkımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



DEM Parti'den de destek: 'Bu karar sadece CHP'ye değil, Adıyaman halkına karşıdır'



DEM Parti Adıyaman İl Eşbaşkanı Av. Hüseyin Coşkun da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, hukuksuzluğa dikkat çekerek CHP ile dayanışma mesajı verdi. Coşkun, “Bu karar tamamen siyasi bir karardır. Sadece CHP’ye değil, Adıyaman halkının iradesine karşı yapılmış bir müdahaledir. Biz de DEM Parti olarak bu hukuksuzluğun karşısında duruyoruz” dedi.



Bekleyiş sürüyor, gözler Ankara'da



Adıyamanlılar, gözaltı kararına karşı başlatılan bu nöbeti bir demokrasi mücadelesi olarak nitelendiriyor. Belediye binası önünde toplanan kalabalık her geçen saat artarken, akşam yapılacak protestoya da çok sayıda kişinin katılması bekleniyor. CHP İl Başkanlığı önünde yapılacak olan açıklamada, gözaltına alınan Abdurrahman Tutdere’nin serbest bırakılması talep edilecek.

Kaynak : PHA