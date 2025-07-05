Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li Adana, Adıyaman ve Antalya büyükşehir belediye başkanlarının gözaltına alınması sonrası Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) acil koduyla topladı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Özel, gözaltı kararlarını “siyasi operasyon” olarak niteleyerek, “Bir vesikalık fotoğrafla yine seni yeneceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Kasımpaşa delikanlısıysan seçime bekliyorum” sözleri dikkat çekti.



‘Sandığı kimse bu halkın elinden alamaz’



Özgür Özel, konuşmasının başında iktidarın halkın sandıktaki iradesine müdahale ettiğini savunarak, “Kimseyi darbe ile tehdit etmiyoruz, kaba kuvvetle tehdit etmiyoruz. Ama birisi darbeye kalkarsa, sandığı almaya kalkarsa, bir takım yollarla bu milletin elinden seçimi almaya kalkarsa, bu millet kendi elleriyle sandığı geri getirir” dedi. Özel, halkın iradesine dönük her müdahalenin karşısında duracaklarını ifade ederek, “Sandık gelecek, hepiniz gideceksiniz” diye konuştu.



‘Kasımpaşa delikanlısıysan seçimde görelim’



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “AK Parti hâlâ birinci parti” sözlerine gönderme yapan Özel, iktidarı erken seçime çağırdı:

“2 Kasım’da yüreği yeteni seçime bekliyorum. ‘Birinci partiyim’ diyeni seçime bekliyorum. Kendine güveneni seçime bekliyorum. Kasımpaşa delikanlısıysan seçime bekliyorum.”



Özel, bu çağrının sadece bir meydan okuma olmadığını, halkın sandığa olan güvenini vurgulamak için yapıldığını dile getirdi.



‘Bu operasyon kirli bir operasyondur’



Gözaltına alınan belediye başkanlarına yönelik operasyonu “kirli bir operasyon” olarak niteleyen Özgür Özel, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in yargı sürecindeki etkisine dikkat çekti. Gürlek’in geçmişte siyasi davalarda verdiği kararlarla tartışma yarattığını söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:



“Akın Gürlek eskiden kararları çok tartışılan bir hâkimken, ardından Ankara’da Bakan Yardımcısı yapıldı. Erdoğan’ın ifadesiyle bu makam buz gibi siyasi bir makamdır. 35 yaşındayken kendinden kıdemli herkesin önüne geçip AK Parti’nin lüks makam aracını kullanan bu kişi, şimdi yargıyı yönlendiriyor.”



‘Kirli servetleri açıklayın, siyasi ahlak yasasına var mısınız?’



Konuşmasında “siyasi etik yasası” çağrısını da yineleyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti’ye seslenerek şunları söyledi:



“Gel 5 ve 10 yıl geriye dönük olarak kim ne kadar zenginleşmiş görelim. Cumhurbaşkanı, bakanlar, yardımcıları, belediye başkanları, birinci derece yakınları. Var mısınız? Haydi herkes mal varlığını açıklasın. Ama yapmazsınız çünkü pisliğin içindesiniz.”



Özel, siyasi ahlak yasasının çıkarılmasını istediklerini, ancak geçmişte bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İl ve ilçe başkanı bulamazsınız” diyerek karşı çıktığını söyledi.



‘Bizim yiğidimiz Silivri’de yatıyor, bir vesikalıkla yine yenecek seni’



Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da konuşmasında geniş yer verdi. Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:



“Bizim yiğidimiz, aslanımız Silivri’de yatıyor. Afişini yasaklat, fotoğrafını yasaklat, pankartını yasaklat, sesini yasaklat. Bir vesikalığını koyacağım yine seni yenecek. Senin devletin tüm imkânlarına karşı bir vesikalıkla.”



‘Yargıyı araç olarak kullanıp halkın iradesini gasp edemezsiniz’



CHP Genel Başkanı, belediyelere yapılan operasyonun asıl amacının halkın sandıkla kazandığı iradeyi engellemek olduğunu savundu:



“Dün İstanbul’du, bugün Adana, Adıyaman, Antalya. CHP’de yolsuzluk varsa, suç varsa elbette cezalandırılsın. Ama bu tertemiz insanlara 108 gündür iftira atanları da halk görüyor. Bu halk sandığı kurduğu gibi korur da.”



‘Yüzde 29 ile seni orada oturtmayacağız’



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 29 oy oranıyla iktidarda kalamayacağını belirten Özel, şunları kaydetti:



“Seni yüzde 29 ile orada oturtmayacağız Erdoğan. Bu millet seni değil, sandığı seçecek. Bu halkın sandığıyla oynamaya kalkan herkes bedelini öder.”



Özel, bundan sonra erken seçim çağrısını sürdüreceklerini, halkı meydanlarda demokrasi nöbetine çağıracaklarını da duyurdu.



‘Demokrasi eylemleri sürecek’



Özgür Özel, halkı “demokrasi eylemleri”ne katılmaya çağırarak, “Ben halkı güvenli, izinli meydanlarda yapılan eylemlere davet ediyorum. Sokağa davet ettiğim gün herkes anlayacak. Ama şu an meşru ve barışçıl demokrasi mücadelesine devam edeceğiz” dedi.



Yeni takvim: PM, İl Başkanları, Milletvekilleri ve MYK yeniden toplanacak



Özel, CHP’nin bundan sonraki eylem planını da açıkladı. Pazar günü Bolu’da duruşmaya katılacağını, ardından Parti Meclisi, il başkanları ve milletvekilleriyle toplantılar yapılacağını, MYK’nın ise süreci değerlendirmek üzere yeniden bir araya geleceğini söyledi. Özel, konuşmasını “Bir adım geri giden namerttir. Bir santim eğilen, bir kelime eksik konuşan namerttir” sözleriyle bitirdi.

Kaynak : PHA