‘Adıyaman halkı büyük bir hukuksuzlukla sabaha uyandı’

DEM Parti İl Eşbaşkanı Av. Hüseyin Coşkun, sabah erken saatlerde yaşanan gözaltı süreciyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:



“Bu sabah Adıyaman halkı olarak büyük bir hukuksuzlukla sabaha uyandık. Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Tutdere gözaltına alındı. Biz bu kararın hukuka aykırı olduğunu biliyoruz. Tamamen siyasi bir kararla, yargı eliyle siyaset dizayn edilmeye çalışılıyor.”



Coşkun, uzun yıllar sonra Adıyaman Belediyesi’nin CHP tarafından kazanılmasının ardından, bu tür adımların atılmasının yalnızca siyasi rakiplere değil, Adıyaman halkının iradesine de müdahale anlamına geldiğini ifade etti.



‘Kararın amacı hizmetleri engellemek’

Açıklamasında, kararın yalnızca CHP’ye değil, aynı zamanda kent halkının hizmet alma hakkına da zarar verdiğini belirten Coşkun, şöyle devam etti:



“Temel amaç, CHP’nin yapması gereken hizmetlerin engellenmesidir. Ancak bu karar aynı zamanda Adıyaman halkını mağdur edecek bir karardır. Bu nedenle bu hukuka aykırı karardan bir an önce dönülmesi gerekiyor.”



‘DEM Parti yıllardır bu hukuksuzluklardan etkileniyor’

Coşkun, benzer uygulamaların daha önce DEM Parti'ye yönelik de hayata geçirildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:



“2016’dan bu yana belediyelerimize kayyum atanıyor. Bu kararların tümü, halkın iradesini ve demokrasiyi yok sayan uygulamalardır. Bu nedenle biz bu haksızlık kime yapılırsa yapılsın karşısındayız.”



‘Dayanışma çağrısı’

Açıklamasının sonunda CHP’ye ve Tutdere ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Coşkun, dayanışma mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:



“Tutdere’nin ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz. Biz DEM Parti olarak her türlü haksızlığın karşısındayız.”



Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasına ilişkin soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken, konuyla ilgili açıklamalar ve siyasi tepkiler gelmeye devam ediyor.

Kaynak : PHA